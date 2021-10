Tras varios días de rumores, este lunes llegó la confirmación acerca del romance menos esperado: Rodolfo D'onofrio y Zulemita Menem se encuentran en una relación amorosa.

La noticia fue dada a conocer durante la mañana de hoy por Maite Peñoñori, periodista de Los Ángeles de la Mañana (LAM).

"Se conocieron en 2019 cuando River jugó la final de la Copa Libertadores en Perú contra el Flamengo. Él se fue de su casa familiar hace tres meses pero este romance data de estos dos años atrás y tienen una gran relación. Es más, en River ya le dicen la Primera Dama", explicó la periodista.

Según se supo, el primer acercamiento entre ambos se dio en octubre de 2020, cuando Zulemita le agradeció al presidente 'Millonario' por haberle permitido recorrer las obras que llevaba adelante el club del que ella es hincha fanática.

"Gracias presidente Rodolfo D’Onofrio por dejarnos recorrer las obras del Monumental", escribió en aquel entonces junto a dos fotos: una con el presidente y otra con sus hijos.

"Ellos son muy cuidadosos, no se muestran. No son jóvenes… Él es grandecito, tiene nietos, es grande. Ella no es abuela, tiene hijos. Este romance viene hace un tiempo, pero él estaba casado. Ella es muy famosa y él es muy importante. No es actriz… la hemos entrevistado", había agregado la periodista de LAM durante la mañana, en medio del interrogante planteado como juego ante sus compañeros.