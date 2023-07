El pasado domingo 9 de julio, se celebró una nueva edición de los premios Martín Fierro que otorga APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) para la televisión y la radio en Argentina.

En este sentido, uno de los actores que ganó un premio fue Benjamín Vicuña, sin embargo, su discurso sorprendió y emocionó a Pampita, su expareja.

Según informó La 100, el actor chileno, ganó una estatuilla como mejor actor protagonista de ficción, en su participación en El primero de nosotros, que se emitió por Telefe.

La ficción, relata la historia de seis amigos y uno de ellos recibe la noticia de que padece una enfermedad terminal.

La China Suárez se burló de Pampita y reactivó la guerra en un motorhome que generó polémica

QUÉ DIJO VICUÑA

“Gracias al público, que son para quienes trabajamos. Muchas gracias a este país que me recibió, me dio lugar, me dio a mis hijos maravillosos, me dio un amor”, mencionó tras recibir su premio.

Luego de esas palabras, las cámaras inmediatamente enfocaron a Pampita, quien sonreía y luego se emocionó.

Por otra parte Vicuña, agregó: “También quiero compartir este premio con mi familia chilena, con mis padres”.

“Y compartirlo, o más bien hacer un homenaje a todas las personas que luchan día a día con una enfermedad. Sé que no es el lugar correcto porque es una fiesta, pero no hay que evitar estos temas que son parte de la vida. La muerte es parte de la vida y esta serie tuvo los huevos para contarlo en el prime time, en televisión abierta”, agregó, haciendo referencia a la trama de la serie.

Polémica: la reacción del público en los Martín Fierro ante la llegada de Jey Mammón

“Este regalo es para las personas que luchan, pero también para los que acompañan. Porque muchas veces no sabemos cómo acompañar en un tremendo dolor que miramos al cielo con más preguntas que respuestas. Gracias por invitarme a hacer una serie que por momentos da significado, relevancia y sentido a lo que hacemos los actores: a contar historias de verdad que significan también un debate en las casas, una reflexión. Y bueno, de eso se trata la vida, que tiene un principio y un final y por eso es hermosa. Y de eso se trata la amistad, de acompañarnos y tener un lindo regreso a casa. Muchas gracias”, cerró el actor.