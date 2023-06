Silvina Luna está internada por el ingreso de una bacteria a su cuerpo mientras que continúa a la espera de un trasplante renal, y grabó un video con el fin de poder llevarle tranquilidad a sus seguidores y seres queridos antes de someterse a una nueva intervención quirúrgica.

En ese marco, la actriz dio a conocer detalles de los problemas renales y cómo se prepara para su próxima operación en el Hospital Italiano.

“Hola, ¿cómo están? Bueno, están por hacerme una sedación. Me van a hacer un pic en el brazo para poder recibir la medicación intravenosa, me van a reponer uno que se me salió. Miren el moretonazo que me quedó ahí”, señaló la modelo de 42 años en sus stories de Instagram, señalando el estado de su brazo izquierdo.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

“Ahora me van a hacer otro para que resista un par de meses para poder pasar la medicación por ahí. Después, de este lado tengo otro pic que es para hacer la diálisis, que está acá abajo de la axila", agregó.

Además, expresó el motivo por el que decidió grabarse a tan solo unos minutos de someterse a la intervención quirúrgica: “Quería saludarlos antes de entrar al quirófano y que me deseen mucha suerte”.

¿Qué es el P.I.C.C que le pondrán a Silvina Luna?

El Catéter Central de Inserción Periférica (P.I.C.C), es una sonda delgada y flexible que se coloca en el brazo cuando es necesario pasar medicación con frecuencia. Al utilizarlo, no se necesitarán usar agujas con tanta frecuencia y el tratamiento puede ser menos invasivo.