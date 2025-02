Durante la última noche, Skay Beilinson decidió parar su show en el escenario Sur de Cosquín Rock por reiteradas fallas técnicas en el sonido. Después de 30 minutos de recital, el exguitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota abandonó el lugar y le pidió perdón a sus fans.

Así lo confirmó Ámbito. La situación se dio en la segunda y última jornada de la 25ª edición del Cosquín Rock, se vivió una situación inesperada con Skay Beilinson y los Fakires. “Pasada las 21hs, la banda empezó a manifestar algunos problemas con el sonido”, informaron.

Los interludios entre un tema y otro eran más largos que de costumbre y la canción "Todo un palo" tuvo un cierre fuera de lo común, pero la gota que rebalsó el vaso fue cuando no se escuchó la segunda parte del mítico solo de "Ji ji ji".

El drama de una ex participante de Gran Hermano: "Me falta el aire y no lo controlo"