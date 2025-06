El polémico cruce entre Belén Francese y Flavio Mendoza en la noche de Mirtha:"Irrespetuosa..."

En una nueva emisión de La Noche de Mirtha (El Trece), lo que se presentaba como una velada amena alrededor de la emblemática mesa terminó transformándose en un terreno de tensión y cruces entre Belén Francese y Flavio Mendoza, dos de los invitados de la noche.

La situación se desencadenó cuando el coreógrafo y la actriz rememoraron su paso por el Bailando, y ella comentó: “Recuerdo que en uno de los programas me dabas una mano con la ropa. Siempre te lo voy a agradecer”.

Siguiendo con esa charla, mientras Flavio hablaba sobre el papel central del vestuario en sus puestas en escena, Mirtha le preguntó: “¿Y todavía hacés acrobacias?”. “Sí, sigo haciéndolas. Continuaré hasta que el cuerpo diga basta y me tengan que reemplazar”, bromeó él, entre carcajadas.

“Yo te vi en el último espectáculo, que es fabuloso. Pone todo. Me daba entre gracia y ternura porque, yo decía, ‘mirá el señor qué bien que está, cómo se la banca’”, acotó Belén, en un intento de comentar una anécdota con humor pero haciendo hincapié en la edad de Mendoza.

Ante un silencio incómodo, Sebastián “Pampito” Perelló Aciar lanzó un “irrespetuosa” al que, nuevamente entre tensas risas, Flavio se le sumó: “Irrespetuosa... Vos porque te casaste con un millonario y te pusiste a vender vino. Yo, mi amor, me tengo que seguir colgando”.

“No. Yo me desvivo trabajando desde muy chica y vos lo sabés”, le contestó ella, y Mirtha intentó intervenir: “Yo sabía que esta mesa iba a ser difícil…”.

Mientras el resto de la mesa continuaba riéndose, el coreógrafo citó a Oriana Junco y le preguntó a Francese: “¿Qué hacés? Decime... Hiciste un Bailando hace 8 años... ¡De qué viven!”.

“No hay temporada en que no haga teatro. Con mi marido nos complementamos”, contestó Belén, nunca dejando de reírse, aunque dando a entender que entre broma y broma se asomaba cierta verdad.

En ese momento, Legrand comentó que ella la había visto en la obra Una familia de locos en Mar del Plata y Francese asintió. “Un éxito rotundo”, aseguró, y provocó la instantánea carcajada de Flavio.

“Después viajé y ahora empiezo el streaming. No paro”, enumeró Belén, que está casada desde 2020 con Fabián Encina y son padres de Vitto.

Cuando Pampito le hizo notar que Mendoza se le estaba riendo en la cara, ella contestó: “Él siempre me tuvo envidia porque siempre tuve lo que él no tiene…”. “Sí, las lolas… siempre te envidié las lolas”, agregó él, con humor, bajándole seriedad al asunto.

Ya sin risas, Belén sumó: “Yo soy muy trabajadora y lo sabés. Me quedo ensayando hasta muy tarde y hasta que no me sale...”.

“Sí, siempre, trabaja mucho. No trabajamos nunca juntos, tenemos que hacerlo, tenemos que hacer una obra”, cerró, finalmente, Flavio.