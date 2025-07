Ezequiel Cwirkaluk, conocido artísticamente como El Polaco, sorprendió a sus seguidores al anunciar que en agosto próximo hará una pausa en su intensa agenda de shows para vivir una experiencia muy especial junto a su hija mayor, Sol.

El cantante decidió acompañarla en su viaje de egresados a Bariloche, un momento que para él tiene un valor simbólico y personal muy profundo, ya que en su juventud no pudo disfrutar de esas celebraciones típicas de la adolescencia.

EL POLACO, EL PADRE ACOMPAÑANTE QUE HARÁ UN VIAJE DE EGRESADOS

En una entrevista realizada en el programa Todo pasa de Urbana Play, El Polaco compartió con emoción sus planes para el próximo mes y el significado que tiene para él esta oportunidad. “Tengo 3 hijas porque soy un bendecido... Sol, Abril y Alma son mis princesas, las princesas de mi reino. Son mi vida”, afirmó con orgullo y cariño.

La decisión de acompañar a Sol en su viaje de egresados no fue casual: “Ahora me voy de viaje de egresados con la más grande, con Sol. Voy como padre acompañante. Me votaron todos los alumnos”, contó el artista, visiblemente emocionado por la confianza que le otorgaron los compañeros de su hija.

El Polaco explicó que los 33 compañeros de Sol lo eligieron para que los acompañara en esta experiencia única. “Es en agosto. Los 33 compañeros me votaron para que vaya. Me pedí cortar la gira en esa semana”, reveló, dejando en claro que priorizará su rol de padre por sobre sus compromisos laborales durante esos días.

LA EXPERIENCIA QUE NUNCA TUVO Y AHORA VIVIRÁ A TRAVÉS DE SU HIJA

El cantante recordó que él nunca tuvo la oportunidad de asistir a un viaje de egresados ni a una fiesta de 18 años cuando era adolescente. “Cuando era chico no tenía un mango. No tuve viaje de egresados ni fiesta de 18. Así que voy a tomarlo como algo mío, también...”, confesó, mostrando la importancia que tiene para él esta experiencia que ahora podrá compartir con su hija.

Además, destacó que su larga trayectoria en el mundo de la música le ha enseñado a manejar situaciones con responsabilidad. “Laburo hace 21 años en la noche. Lo que menos voy a hacer es estar desaforado”, aseguró, dejando en claro que su prioridad será cuidar y acompañar a los jóvenes durante el viaje. Consultó a Sol si quería que él fuera y recibió un rotundo “sí, papi” como respuesta, lo que reafirmó su decisión.

Con humor y confianza, El Polaco comparó la responsabilidad de cuidar a un grupo de adolescentes con la que tiene al manejar a sus músicos, quienes también son jóvenes. “¿Si estoy preparado para cuidar a un grupo de adolescentes? Cuido a mis músicos que son un grupo de adolescentes, así que imagínate... Los chicos son lo mismo”, explicó, mostrando que está listo para asumir este nuevo rol con la misma dedicación que pone en su carrera artística.

LOS CONSEJOS DE EL POLACO PARA SOL Y SU VISIÓN SOBRE LA MÚSICA Y EL ÉXITO

Durante la entrevista, El Polaco también habló sobre la carrera musical de Sol, quien lleva aproximadamente cinco años formándose en la escuela de Cris Morena. La joven tuvo la oportunidad de cantar junto a la hija de Spinetta, con quien mantiene una amistad cercana. El cantante destacó la importancia de que su hija encuentre su propio camino y estilo en la música, más allá del legado familiar.

“Sol está hace como 5 años en la escuela de Cris Morena. Ha cantado con la hija de Spinetta ahí, con quien son re amigas. Tiene que ser ella, golpear puertas, sino es aburrido. Creo que parte de la música y del éxito es que te cueste un poco”, explicó, resaltando que el esfuerzo personal es fundamental para alcanzar el éxito.

El Polaco reconoció que ser hijo de un artista famoso tiene sus desafíos, ya que existe un prejuicio que puede dificultar el reconocimiento propio. “Tiene que sacar su propio encanto y su propia cosa porque sino siempre le van a decir que es la hija de tal... Hay un prejuicio. A veces, la gente es mala”, reflexionó con sinceridad.

Finalmente, comparó las dificultades de quienes comienzan desde cero con las de quienes tienen un apellido reconocido, sin definir cuál es más complicado. “No sé qué es más difícil... Salir de la nada y pelearla o ser hijo de...”, concluyó, dejando en evidencia la complejidad que implica abrirse camino en el mundo artístico bajo distintas circunstancias.

En tiempos donde la vida de los artistas suele estar marcada por la velocidad y la exigencia, El Polaco se detiene para vivir una experiencia única con su hija, mostrando que el amor y la dedicación familiar son tan importantes como cualquier logro profesional. Sin dudas, esta semana en Bariloche quedará grabada en su memoria como un momento inolvidable y lleno de significado. Un viaje que cambiará su vida para siempre.