Este jueves por la noche se conoció que El Polaco no podría acompañar a su hija Sol, fruto de su relación con Karina La Princesita, en su viaje de egresados a San Carlos de Bariloche por una infección en el glúteo.

La información fue dada a conocer por Pilar Smith y el asunto se viralizó, a tal punto que algunos se burlaron de su situación, lo que llevó al cantante a aclarar la verdad en sus redes sociales.

Desde la clínica, El Polaco contó que se encuentra internado no por la infección en el glúteo, sino por una infección urinaria. En un video mencionó que esperaba poder ser dado de alta muy pronto, posiblemente al día siguiente o al siguiente, y aprovechó para anunciar la creación de un nuevo canal en TikTok. “Si Dios quiere, mañana o pasado me voy. Estoy mejor, les mando un beso.”

A través de un posteo mostró que estaba acompañado de su madre y expresó su deseo de poder viajar a Bariloche para no perderse la experiencia del viaje de egresados de su hija, quien está terminando la secundaria y vivirá una de las etapas más importantes de su vida.

El problema médico que lo obligó a internarse se originó por un forúnculo en su glúteo, una lesión que puede resultar dolorosa y molesta y que requiere atención médica para evitar complicaciones. La periodista Pilar Smith detalló que, aunque el cuadro no es grave, es lo suficientemente complicado como para impedir su viaje en las fechas previstas. Se espera que, una vez que le drenen el forúnculo y la infección mejore, El Polaco pueda recuperarse y sumarse a su hija en Bariloche junto a sus compañeros de colegio.

Cabe destacar que el famoso cantante había sido elegido como "padre acompañante" para el viaje de egresados, ganándose la elección de los 33 alumnos, lo cual demuestra el cariño y respeto que le tienen. La expectativa era grande tanto para él como para Sol, y por eso esta situación de salud generó preocupación.

Por ahora, mientras Sol viaja con sus compañeros, se espera que El Polaco continúe con su recuperación para acompañarla en los próximos días y vivir así esta experiencia tan significativa para ambos. La noticia sigue en desarrollo y la salud del artista es la prioridad para que pueda estar pronto al lado de su hija.