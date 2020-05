CAPITAL FEDERAL - Esta semana, los cuatro peritos a cargo de la denuncia que presentó Thelma Fardín en Nicaragua afirmaron que había suficientes pruebas como para investigar al actor Juan Darthes por violación de menores. En ese sentido, comenzaron a circular varias versiones sobre las posibles estrategias del acusado para evitar ir preso.

“Lo que Burlando me dice es que no encuentran la manera de poner a derecho a Darthés sin que quede detenido. Por eso nunca se presentó, de hecho, trataron de hacer una suerte de acuerdo con la Fiscalía para garantizar que se iba a presentar, pero me dice que no hay recurso técnico para evitar esta detención, con lo cual, lo que él le va a plantear a Darthés es que hay dos escenarios para encausar la estrategia de la defensa”, explicó Marina Calabró en El diario de Mariana.

“Una de las opciones que tienen es que Darthés acepte la posibilidad de entregarse, es decir de presentarse ante la Justicia de Nicaragua, ponerse a derecho y bancarse quedar detenido para enfrentar lo que Burlando dice ‘Va a ser un proceso legal’", agregó la periodista.

Sin embargo, Burlando estaría pensando en buscar la inocencia de Darthés de una forma particular. En ese sentido, Calabró explicó:

"La idea es denunciar a través de Burlando a la Fiscalía de Género de Nicaragua por considerar que su acusación es política. Que lejos de haber una cuestión judicial, penal, hay política detrás de la acusación, y esta denuncia se va a hacer ante organismos de derechos humanos. Como si fuese un perseguido político, algo que puede acreditar con chats, con comunicaciones y distinta documentación, y lo va a denunciar ante organismos internacionales”.

