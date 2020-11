CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El periodista Jorge Lanata anunció que el del próximo domingo será la última edición de su programa PPT Box en 2020 y prometió un regreso para marzo del año próximo.

En una entrevista en TN, en el programa Verdad Consecuencia, Lanata explicó las razones por el final del programa.

“Nosotros nunca estamos y yo he tratado nunca estar al aire en diciembre. Hace calor y la gente está en otra cosa. Solo un año me quedé porque el canal me lo pidió y me arrepentí, nunca más”, declaró.

En diálogo con Maru Duffard y Luciana Geuna, el también conductor de Radio Mitre contó que su programa en 2021 se iniciará en mayo.

“El año que viene vamos a estar en abril con la preproducción, y al aire desde mayo hasta noviembre”, contó.

“Ya está PPT 2021. Quizás mantengamos la escenografía, y no sé qué hacer con los soldaditos. Yo en general he tratado de cambiar las cosas, y me quieren matar cuando digo que quiero hacer otra cosa, porque claro, pegó mucho. Pero no sé, probablemente los mantenga", dijo.

"La caja sigue porque se viene la segunda ola, y ayer la OMS dijo que se viene la tercera. Esto es una condena perpetua y accesoria. Vamos a estar con esto años, acostumbrémonos”, sostuvo.