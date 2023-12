En estos últimos días, algunas actitudes de Lali Espósito sorprendieron y preocuparon a sus fanáticos que lo expresaron en sus redes sociales.

Lo primero que sucedió fueron las expresiones de la cantante sobre la política desde su postura militante kirchnerista que dividió a su fandom pero fue Espósito quien terminó pagando las consecuencias.

Sin embargo, el pasado martes 12 de diciembre parece que no estaba muy contenta, ya que pidió a sus custodios que no se le acercara nadie. Los de seguridad hicieron caso, pero se excedieron con la fuerza y violentaron al notero de LAM.

"Estuvimos esperando hasta altas horas de la madrugada esperando a una Lali Espósito que para nosotros era desconocida. Hasta ayer habíamos tenidos buenas experiencias con ella. Ayer ya veíamos que el clima no era bueno", comenzó relatando Santiago Sposato.

“En las primeras tres horas apenas la habían visitado 40 mil personas, y ahora recién pasó las 200 mil, y la verdad es que para una estrella del tamaño de Lali Espósito, eso en redes es muy poco. Es nada. Entonces nos venían comentando que el humor no era el mejor”, agregó el periodista.

Continuando con la información sobre los que podría haber pasado, remarcó: “No estaban contentos, hubo unas ideas y vueltas con que no lo tendrían que haber subido ayer, que no era una semana como para estar poniendo esas cosas en redes, los ánimos con ellas no eran los mejores. Acá, la grieta ya sabemos cómo esta; la aman o la odian”.

“Había muchísimas fans esperándola, que estaban desde 4 o 5 horas, no había otra cámara, era en un barrio, en Chacarita, no había más gente…la gente que se vio era de seguridad y del equipo de ella, y lo que no se vio es que la pasamos bastante mal, me empujaron, me sacaron, tengo un golpe todavía en el cuello”, cerró