El peor momento de Emanuel Noir de Ke Personajes: se filtró un polémico video íntimo y su novia lo dejó

De tener un 2023 brillante a terminarlo de la peor manera. Hace unos días atrás. Emanuel Noir protagonizó una pelea en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y se hizo viral por su triste estado.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció el verdadero motivo del conflicto que terminó de la peor manera: detenido y sin novia.

El líder de Ke Personajes volvió a quedarse soltero ya que Sophia Ramos, su novia, lo dejó tras el escándalo que invadió los medios de comunicación y las redes sociales.

EL VIDEO ÍNTIMO DEL CANTANTE DE KE PERSONAJES QUE SE VIRALIZÓ

Pochis, la administradora del popular perfil de Instagram Gossipeame, aseveró otro de los motivos: “En realidad en ese momento estaba con la novia. Ahora parece que, después de este suceso, se dejaron de seguir. Por eso él también dijo como que se sentía solo y que no lo acompañaba”, sostuvo.

Emanuel Noir de Ke Personajes rompió el silencio y habló sobre la escandalosa pelea en la calle

“El dato que tengo sobre este chico que él bajó para golpear con la manopla, es que habría aparecido en un video íntimo con Sophia Ramos, su novia. Es lo que se dice en Concepción del Uruguay”, sentenció sobre lo que habría ocurrido entre Emanuel Noir y la persona con la que se peleó.

Desde el centro de salud, Emanuel Noir rompió el silencio, pero no habló al respecto de lo sucedido. “El Ema al que aman cuando tiene gestos solidarios y ponderan como el mejor, también llora en una camilla al saber que si pego soy un creído y si me pegan me lo merezco”, expresó el cantante de Ke Personajes.

El cantante de "Ke Personajes" habló desde el hospital: "Si pego soy un creído y si me pegan me lo merezco”

“¿Saben quién está acá ahora? Nadie. Para las personas solo soy un peldaño para su beneficio. Tendría que ser como casi todos los famosos, creído y agrandado”, cerró.