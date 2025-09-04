El joven roquense Joaquín Martínez, estudiante del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), continúa su camino en el reconocido reality musical La Voz Argentina. Este miércoles logró superar la exigente etapa de los “Rounds”, donde cada presentación se define con puntajes de los jurados y salvatajes de los coaches.

En esta instancia, Joaquín interpretó “Un vestido y un amor”, de Fito Páez, con la guía de su equipo, liderado por el dúo Miranda. Fue el primero en subir al escenario y comenzó la canción sentado, con una flor en la mano, en una puesta cargada de simbolismo.

Elogios y correcciones del jurado

Su presentación recibió elogios por la expresividad y el compromiso interpretativo. Sin embargo, Ale Sergi marcó algunas imprecisiones en los primeros compases, que atribuyó a la posición en la que el participante inició la performance. A pesar de esas observaciones, el balance fue positivo.

En los “Rounds”, los jurados califican del 1 al 10, y los dos puntajes más bajos quedan eliminados. Joaquín empató en la votación con otros competidores, pero finalmente fue salvado por la decisión de su team, Miranda, lo que le permitió avanzar a la siguiente etapa.

Rumbo a los shows en vivo

Con este resultado, Joaquín formará parte del grupo de artistas que pasarán a los shows en vivo, donde el voto del público cobra un papel central. Junto a él también avanzaron Eugenia Rodríguez, Emiliano Villarreal, Pablo Cuello, Sofía Verna y Thomás Guzmán. En cambio, quedaron fuera de la competencia Leandro Colman y Josué Cordero.

Tras su actuación, Joaquín compartió un mensaje de gratitud en sus redes: “Hay días y días; hoy tal vez no fue el mejor, pero lo dejé todo en el escenario como siempre. Gracias a cada uno por sus hermosos mensajes y su aliento. Seguimos por este sueño y lo seguiremos dejando todo, con amor y trabajo. Nos vemos en la música”.