El pastelero patagónico Carlos Martinic es el nuevo ganador de Bake Off Argentina

Este lunes se llevó adelante la final de Bake Off Argentina, cerrando su tercera temporada. Tras 40 programas después del comienzo, llegó el último desafío creativo, el que definió todo en el cruce entre Carlos y Facundo.

La consigna de la final consistió en preparar tres tortas que representaran el pasado, el presente y el futuro de cada uno, en un tiempo de tres horas y media.

Mientras Facundo, su contrincante, eligió hablar sobre su pasión por el deporte y su futuro como ingeniero industrial, Carlitos sostuvo: “Pensé el pasado como un tronco hablando del tronco familiar, de las raíces, de mi árbol genealógico”, comenzó, guiando a los jueces a través de la idea detrás del postre.

“De todo ese pasado yo rescato muchas cosas, soy un fanático de hurgar en el pasado y reencontrarme con mis raíces. Hay una frase que me identifica mucho que dice ‘El pasado es el maestro del futuro”, no podemos construir nuestro futuro si no conocemos nuestro pasado”, concluyó.

La torta “tres tiempos” de Facundo consistía en una base hecha con bizcochos de chocolate, relleno con ganache de chocolate semiamargo y una mermelada de frutillas y albahacas. En la decoración, olas y tablas de surf, que representan su pasión por el agua.

El presente, un bizcocho de limón y cardamomo relleno con curd de pomelo y ganache de chocolate semiamargo. La decoración para este nivel fue con elementos vinculados a la carrera que estudia, ingeniería industrial.

En el tercer piso, el futuro, representó su deseo de pastelero profesional: con forma de sombrero de pastelero, constaba de un bizcocho de nuez y relleno con una crema moka.

En tanto, la torta de Carlos fue planteada como un árbol en crecimiento. El “pasado” era la base del árbol y la hizo con un bizcochuelo de chocolate relleno con ganache de chocolate y ñire con ganache de frutos rojos.

Para el “presente”, cocinó un bizcocho de limón, una ganache de frutillas y merengue horneado, decorada con un buttercream de varios colores imitando el atardecer.

En el “futuro” planteó con bizcocho financiere y hojaldre rellena de dulce de leche y crema pastelera de ñire y una decoración de un libro abierto en blanco.

Antes de la definición, recibieron la visita de todos los participantes de esta edición y, además, los familiares de los finalistas.

Finalmente, el jurado se inclinó por la torta “tres tiempos” de Carlos. “Impensado... Jamás me hubiese imaginado que ganaría Bake Off. Esto supera todo, el gran premio es lo que nos llevamos adentro, que uno lo utiliza para seguir creciendo”, cerró el nuevo campeón, considerado desde ahora el “mejor pastelero amateur del país”.