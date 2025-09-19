Thiago Medina fue sometido a una compleja intervención quirúrgica para reconstruir la zona de sus costillas. Tras la operación, Julio —padre del ex participante de Gran Hermano— junto a Daniela Celis y Nacho Castañares, brindaron detalles sobre su estado de salud a los medios.

El joven, de 22 años, lleva una semana internado en el Hospital de Moreno luego de haber sufrido un grave accidente de tránsito que derivó en la extirpación de su bazo.

“Recién salió de la operación, fue una cirugía sin complicaciones. Estamos muy agradecidos con el Hospital Mariano de la Vega, que trabajó en colaboración con el de Esteban Echeverría”, contó Nacho, exparticipante del reality.

Luego, Daniela agregó: “Él está estable, en terapia intensiva. Seguimos con el pedido de cadena de oración porque es día a día, hora a hora, depende de cómo evoluciona. Creo mucho en Dios y en toda la gente que prende una vela. Siento las energías que nos mandan, gracias a eso Thiago está bien y seguimos pidiendo que siga evolucionando y se pueda despertar”.

Thiago Medina sufrió un gravísimo accidente y Daniela Celis pidió cadena de oración por su salud

En tanto, el papá de Thiago se mostró cauto: “Hay que esperar que evolucione bien, el pulmón lo tiene lastimado, está sensible. Hay que esperar el tiempo que se necesite. Posiblemente mañana o pasado nos den más información”, remarcó.