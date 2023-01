El nuevo "Ricky Fort": Se reveló la millonaria fortuna que construyó una fortuna la familia de El Conejo de Gran Hermano

Alexis 'Conejo' Quiroga, es uno de los participantes más populares y reconocidos de Gran Hermano, donde quedó eliminado hace dos semanas. Sin embargo, en estos últimos días sigue dando que hablar y se debe a su buen pasar económico.

El ex participante es oriundo de la ciudad de General Cabrera, que se encuentra a 170 kilómetros de Córdoba Capital. Antes de ingresar a la casa el conejo era conocido por ser un productor, el jugador es conocido por ser un productor agropecuario de la zona y en su carta de presentación dio varios detalles.

“Inspecciono semillas, la tierra, la plantación, hago un trabajo de ingeniero por más que no lo sea”, dijo sobre la labor que ejerce y que tiene con su familia. Además explicó que en paralelo fue jugador de fútbol “Jugué toda la vida al fútbol y no llegué a primera porque me gusta más la noche que la disciplina”.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Su padre lo apodó “Ricky Fort” debido a su debilidad con las mujeres y además porque tiene mucha plata y la gasta en lo que el quiere.