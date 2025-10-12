El novio de Wanda Nara, en el ojo de la justicia: lo investigan por movimientos millonarios

El nombre de Wanda Nara volvió a aparecer en los medios, aunque en esta ocasión no por su carrera ni por su vida personal. La atención se centra en su vínculo con Martín Migueles, quien se encuentra involucrado en una investigación judicial. Según los reportes, el empresario fue citado por el Banco Central para aclarar el origen de un aumento patrimonial que generó sospechas dentro del organismo.

Según informó Puro Show, el expediente se abrió tras detectar operaciones financieras de montos elevados y movimientos considerados fuera de lo habitual. La citación, publicada en el Boletín Oficial, tiene como objetivo que Migueles detalle sus ingresos y presente documentación que respalde cada una de sus transacciones. El caso rápidamente captó la atención, especialmente por su conexión con la reconocida empresaria argentina.

Rodrigo de la Serna envió un sentido mensaje a un grupo de bomberos patagónicos: “Gracias..."

En el canal Trece, la periodista Fernanda Iglesias amplió la información y señaló que tanto Migueles como Elías Piccirillo —exesposo de Jesica Cirio y actualmente detenido— fueron notificados por su implicación en una casa de cambio que manejó sumas millonarias en un corto período. Las autoridades buscan determinar si estas operaciones cumplieron con la normativa vigente o si podrían constituir posibles delitos económicos.

El informe destaca que, entre 2021 y 2024, Migueles habría registrado un incremento patrimonial cercano a los 25 millones de pesos. Este crecimiento coincidió con el cambio de gobierno y con un aumento en la actividad comercial de las empresas en las que participa. Desde entonces, el caso ha sido objeto de seguimiento constante.

Fiesta de la Confluencia 2026: anuncian a los artistas y comienza la venta de entradas

La situación generó debate en los medios, donde muchos se preguntan cuál podría ser el impacto en el entorno de Wanda Nara, acostumbrada a estar bajo el escrutinio público. Por el momento, ella mantiene un silencio absoluto y evita hacer comentarios sobre la investigación que enfrenta el empresario.

Si bien la causa recién comienza, la información oficial apunta a posibles irregularidades en operaciones financieras y movimientos de capital que podrían derivar en una imputación. El tiempo dirá si se trata de un episodio aislado o de un escándalo judicial que podría escalar aún más. Lo cierto es que Wanda Nara y Martín Migueles vuelven a estar en boca de todos, pero esta vez por un tema muy distinto al glamour y las pasarelas.