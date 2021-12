En la mañana de este jueves, Carlos Hernández, un reconocido músico de Comodoro, que en dos años cumple medio siglo como músico profesional, conversó con ADNSUR, y recordó con gran emoción su trayectoria, la que destaca no logró solo y agradecido nombró a grandes artistas que lo han formado y convertido en su actualidad musical.

El artista consideró que "lleva 48 años tocando profesionalmente, desde los 15" y valoró que, le llama profesionalmente al momento en el que "metieron un billetito en el bolsillo, desde que me enseñaron que mi trabajo valía. Y no tiene que ver lo artístico con no cobrar. Como decimos con Marisel, tiene mucho sacrificio, muchas horas de estudio, hay inversión en cuerdas, en instrumentos, gastos de traslado. Eso me lo inculcaron desde esa edad, no vivo de esto, pero hubiera podido vivir de esto", remarcó.

Su trayectoria como guitarrista de tango

Carlos se describe como guitarrista de tango, desde que se inició ha acompañado a cantores de tango profesionales que han visitado la ciudad desde Buenos Aires como Jorge Valdez, Alfredo Belusi, Enrique Dumas, Argentino Ledesma, Roxana Morán. "Tuve la suerte de acompañar a esa gente y eso me fue formando", sostuvo el músico.

"Y de tocar con músicos profesionales como el maestro Hugo Curán, en bandoneón; Jorge Ratoni, un pianista de Buenos Aires, a quien le vamos a hacer un homenaje a fin de año; Alberto Ceballos, de quien siempre se aprende algo; haber tocado Jazz con Pablo Kusselman o estudiado guitarra clásica con Alberto Morelli, Carlos y Guillermo Terraza", entre otros, recordó.

En relación a cantores locales, ha compartido escenario con Jorge Carbini, Carlos Cambareri, Viviana Almirón y por otro lado forma parte de Marisel López Trío, "nuestro trío, tenemos un sentido de pertenencia ahí", aseguró Hernández.

_ ¿Cómo llegó la música a su vida?

_ "Soy raro, yo no sé jugar al fútbol, no me gusta, no sé nadar, no sé andar en bicicleta, entonces mi juguete era la guitarra, igual jugué pero me dejaban de suplente por patadura. Me acuerdo desde que tengo uso de razón que llegaban unos tíos a mi casa a visitar a mi madre y sacaban unas guitarras de unos estuches que yo me quedaba embobado. Tenía 4 o 5 años, y para mí escucharlos tocar era espectacular. Y después, la música en mi casa sonaba todo el día, mis padres eran muy melómanos. Mi madre escuchaba folclore, mi padre tango, entonces me crié entre esas dos aguas. Y vinieron mis hermanos, que se prendieron a escuchar Creedence, los Beatles y todo eso lo fui mamando y vas incorporando cosas que te van quedando".

Carlos define a su estilo como "un híbrido de música brasilera, por supuesto haciendo hincapié en el folclore y la música latinoamericana, pero no sería raro encontrar eso o arreglos de rock, algo de Spinetta en los temas que canta Marisel. Pero yo las dejo que fluyan, no fuerzo los temas. Después de escuchar 100 veces los temas, y escucharlos 200, aparece eso en un momento", explicó.

Y mencionó una frase de Manolo Juárez, un gran pianista argentino: "la música no debe tener límites ni prejuicios, debe haber riesgo y búsqueda incesante", eso es lo que nosotros proponemos".

🎸 La experiencia de Cosquín

Su primera participación en el Festival de Cosquín fue con el Trío Típico de Tango, junto a Carlos Cambareri, como cantor, " fue una muy linda experiencia, es movilizante estar en el Escenario Mayor donde sabés que estuvieron los grandes", valoró el artista.

En relación a la zamba que salió elegida como canción inédita de Marisel López Trío llamada "Esquivando Silencios", Carlos recordó la anécdota de que este jueves 2 de diciembre "se cumplió exactamente un año de que compusimos la zamba, cuando estaban nombrando los resultados me fui afuera, no es que no le tenía fe a la canción pero me fui y escuché desde afuera y no lo podía creer, me vino a buscar Martín, el percusionista y me dice tenés que subir al escenario, nos tocó. Es el corolario de mucho esfuerzo y trabajo", valoró.

Su paso por Marisel López trío, destaca el músico que lo lleva a descubrir el talento de la cantante escribiendo, y puntualizó en que "prácticamente antes de ella no había compuesto melodías, un solo tango hice una vez, que está dedicado al periodista Victor Pascal, fallecido ya, pero con ella me descubro como compositor y la descubro como una gran poeta", expresó.

"A veces cuesta sacar lo de adentro hacia afuera, pero como ya llevamos un par de años andando juntos ya me saqué el 'espejo castrador', que te dice 'no esa música está fea'. Vos empezás a valorar lo pequeño que haces, es tuyo, entonces lo tenés que mostrar".

Carlos remarcó que existe una magia en el trío y sexteto, y sostiene que "ya desde el ensayo se percibe, nos disfrutamos musicalmente y cuando subimos a tocar eso lo percibe la gente", enfatizó feliz y orgulloso.

El conjunto musical está compuesto por Marisel López en voz, Carlos Hernández en guitarra y Martín Pereyra Cossio en percusión, acompañados también por Brenda Cárcamo Solis, en violín y coros; Fabián Fredini, en guitarra, bajo y coros y Sergio Quiroz, en guitarra eléctrica.

🎶 Próximas actuaciones de Marisel López Trío:

Sábado 4/12- "El patio de Gladys", en km 8.

18/12 - Centro Cultural de Rada Tilly

19/12 - Pepo´s, en km 3, en un espectáculo junto a Viviana Almirón.

13/01 - Escenario Mayor del Festival Cosquín, Córdoba

Febrero - Apertura del ciclo académico de la facultad de Ciencias Sociales en el Aula Magna de la UNPSJB.

Un mensaje de Carlos Hernández a los músicos: "No se olviden nunca de seguir estudiando, que le hace muy bien a la música eso, la humildad por sobre todas las cosas y no olvidarse de los maestros, agradecerles, recordarlos y nombrarlos".

Por otra parte, "agradecer a ustedes por el apoyo que nos están prestando, que es fundamental. No tendríamos difusión si no tuviéramos el apoyo de ustedes y de varios medios que nos hacen el aguante".