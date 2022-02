El músico comodorense Alejandro Plaza lanzó un nuevo single y tocará este viernes en el Sótano Pub

Alejandro Julián Plaza es amigo de la música desde muy chico. El joven artista ha incursionado durante su carrera musical en distintas bandas y estilos, pasando muchos años por la bateria. También como solista se ha presentado en lugares acompañado de su guitarra y su voz y en la actualidad elige las teclas y lo mágico del mundo digital.

En una entrevista exclusiva con ADNSUR, Alejandro contó que su papá era músico, "siempre hubo un piano en el living de mi casa, entonces era más o menos como el primer juguete, sin saber nada, tocando las teclas nomás".

En ese temprano encuentro con las melodías confesó que, "te empezás a enamorar un poco de esto. Lo acompañaba cuando tocaba con sus amigos y me empezó a gustar ese mundillo de la música. Después quise aprender pero casi siempre fue de manera autodidacta", expresó.

El musicó decidió tomar clases en el Profesorado de Música en el 2016 en la Escuela de Arte, y destacó que la decisión de continuar formándose estuvo relacionada con que ni bien empezó a aprender un poco de música, comenzó a dar clases particulares, "esas dos cosas siempre las fui fusionando", remarcó.

Su primer banda fue a los 15 años, allí incursionó en la batería, un instrumento que lo acompaño durante muchos años. " Siempre fui 'parte de una formación', recién más adelante, cerca del 2011, 2012, empecé a hacer mis propias canciones", manifestó.

Plaza integró varias bandas, una de ellas fue Don Perro Cimarrón, "era más del palo del blues, del rock and roll de los años 70's, ese sonido de Pappo, Pescado Rabioso. Después fueron apareciendo otros proyectos. Durante un tiempo toqué con Enzo Antoniazzi, participé de otra banda que se llamó 'Camping', de estilo folk. Incursioné en bastantes estilos por una cuestión de que me aburro un poco quedándome en un sólo lugar", detalló el artista.

En el año 2018 se animó a presentarse sólo junto a su guitarra y en la actualidad también forma parte de Glacé, una banda de música electropop de la ciudad. "Es una banda con la que tengo bastante actividad, tocamos mucho en vivo y hemos grabado varias canciones", comentó Alejandro, quien está a cargo de los teclados.

"Me metí justamente porque es una banda y un género que me gusta mucho. Cuando me convocaron, me encantó la idea porque me parecía fuera de lugar en la escena comodorense, y eso ya me llamó la atención y me permitió utilizar los sintetizadores y todo ese mundo que en otras oportunidades no había podido desarrollar ese potencial", valoró el músico.

A fines del 2019, Plaza había comenzando a grabar algunas canciones y la llegada del contexto pandémico no le permitió cumplir con las intenciones de salir a tocar.

"Con un amigo, Ezequiel 'Boiayer', nos propusimos grabar un tema en plena pandemia, a distancia, porque él estaba en Puerto Deseado. Yo en ese momento le estaba dando clases de piano. Era muy inverosímil armar un proyecto así, colectivo encima. Pretendíamos hacer algo juntos, y la única manera de tener un feedback era mediante videollamada, nunca pudimos estar en un estudio juntos. Toda esa mística me gustó y elegí un tema que tenía hace unos años, que me pareció más acertado para eso porque era una canción tranquila, para una producción más sencilla", relató el actual tecladista. De aquella experiencia surgió "Susurra el mar", el único tema hasta el momento que se encuentra en la plataforma de Spotify.

En ese tiempo, Alejandro Plaza se encontraba grabando en paralelo algunas canciones junto a Glacé. "La música que hacemos es más programada, está todo hecho con computadoras. Entonces se me ocurrió, influenciado con ello, poder animarme a trabajar la música desde ese lugar, sabía que era medio imposible ponerme a armar una banda en ese momento, a principios de 2021, y me puse a grabar y producir en ese formato, con una identidad más pop", explicó.

Así salieron los dos temas, uno ya está próximo a estrenarse, trabajado desde el estudio, con sintetizadores, bases programadas, que contó con la participación de Romina Trigo, quien también lo acompañó en el Centro Cultural. "La conozco hace muchos años. Tiene mucha trayectoria y experiencia, y el año pasado vino, nos contactamos de vuelta, se enganchó enseguida y grabamos 'Historias'", mencionó Plaza.

PRESENTACIÓN EN EL CENTRO CULTURAL DE RADA TILLY.

La idea de Alejandro en esta oportunidad fue convocar a artistas que ya habían participado con él en algún momento de su carrera. Así fue como "Boiayer" lo acompañó en guitarra; Romina Trigo en voz; Guille Ponce en bateria; Antonella Peralta, también como vocalista y Luz Casares, quien estuvo en voz y "también hizo su magia con esos aparatos que utiliza", valoró Plaza.

La artista Luz Casares tiene una computadora "commodore" de finales de los años 70', que fue transformada en un sintetizador, "dispara unos sonidos loquísimos, que a mi me encantan. Nos gusta mucho el mundo de los sintetizadores", destacó el artista.

Para dicha presentación, los ensayos empezaron a ser primero individualmente con cada uno de los artistas que había convocado. Ya más próximos a la fecha se encontraron todos.

"Se dio el tiempo necesario para generar la química en las canciones y del grupo, porque no todos se conocían entre sí, eso fue muy lindo porque se generaron nuevas relaciones artísticas. Por suerte pude encontrarme con músicos y músicas que se conectaban con lo que hago yo, en el sentido más sencillo de que simplemente conectaban desde el lado emocional, de hacer algo original, más independiente, con un sonido que va más para otro lado de lo que está en escena".

🌈 ARCOIRIS

La próxima presentación será el 11 de febrero, en el Sótano Pub, en un evento que está organizado por Luz Casares, llamado "Arcoiris", y el festival está pensado con el objetivo de que las bandas tengan mayoritariamente cupo femenino.

"Es una realidad de que en la escena musical históricamente ha habido una supremacía masculina. Y no nos hemos emancipado de eso", manifestó el músico.