En el día de ayer martes, Wanda Nara hizo pública su reconciliación con Mauro Icardi a través de su cuenta de Instagram, red por la que mantiene a sus seguidores actualizados de la situación amorosa, y explicó los motivos por los que decidió perdonar a su pareja.

Según su versión, lo perdonó después de leer un texto que Icardi le dedicó en privado. "Me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás", manifestó. Y un día después de confirmar que seguía en pareja con él, ella misma filtró el mensaje de amor que le hizo llegar el delantero del PSG pocos días atrás.

Desde París, la empresaria le envió la carta a Yanina Latorre, quien la leyó al aire en Los ángeles de la mañana, el ciclo en el que trabaja como panelista.

"Arruinaste todo por un chat de mierda, un chat que no significaba nada para mí, un chat por el cual estás ciega y no podés ver más allá del teléfono", le dice en un extracto.

Además, Icardi acusa a Wanda de "mirar pelotudeces y mandar data a la prensa". Y se lo reprocha: "Nunca me lo hubiera esperado".

"Espero que con todo lo material que querías seas feliz, ya lo tenés en tu poder. Ahora querés la joda, querés escribirte con tipos, querés un futbolista... espero que sea el 1% de lo que fui yo con vos", asegura en otro pasaje del texto.

Y la advierte: "Te estás equivocando y mucho, y no te das cuenta. Lo único que querés es divorciarte".

✉ La carta completa

Una vez más te demostré las cosas como te las digo, nunca te mentí, nunca te inventé nada, solamente tuve un error de pelotudo.

Ahí tenés firmado todo lo que fueron nuestros sueños desde hace 8 años, nuestros sueños que queríamos cumplir y proyectar un futuro juntos. Conseguimos todo lo que nos propusimos hacer.

Espero que ahora lo disfrutes y estaré tranquilo porque sé que el resto de mi vida no me vas a tener nada para reprochar. Te estás equivocando y mucho, y no te das cuenta. Lo único que querés es divorciarte. También te dije que lo que quieras me lo pidas, aunque en mi interior, en mi alma, sea lo peor que me pueda pasar. Pero espero también que lo disfrutes.

No soy una persona de mierda, soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos. Lo sabés vos y lo saben todos. Soy un gran padre, doy la vida por mis hijas y eso me hace sentir orgulloso y me dan ganas de seguir adelante por ellas.

Soy un gran padrastro que desde el minuto cero di la vida por los nenes para hacerlos felices. Soy todo eso y no hace falta que lo diga nada nadie, me basta con saberlo yo. Soy una persona a la que no le interesa lo material, todo lo material te lo entregué siempre a vos. Siendo millonario me visto en H&M y con ropa de Amazon, para que te des una idea, y lo sabés muy bien.

Entonces, a raíz de todo esto que te cuento, no puedo seguir aguantando tus malos tratos. Tu ningunearme, tu ignorarme, tu pelotudearme como hacés. Todo esto y mucho más. Yo no soy una mierda y no me lo merezco.

Espero que con todo lo material que querías seas feliz, ya lo tenés en tu poder. Ahora querés la joda, querés escribirte con tipos, querés un futbolista... espero que sea el 1% de lo que fui yo con vos.

Arruinaste todo por un chat de mierda, un chat que no significaba nada para mí, un chat por el cual estás ciega y no podés ver más allá del teléfono, en el cual lo único que hacés es mirar pelotudeces y mandar data a la prensa. Nunca me lo hubiera esperado.

Pero también soy real y sé que la gente cambia. Yo habré cambiado seguramente, pero sigo manteniendo mis valores. Los tengo más que claros yo mismo y me quiero yo mismo.

Gracias por todo lo que fuimos, gracias por las dos hijas que me diste, gracias por hacerme feliz y luchar por todo lo que hiciste. Gracias por darme el apoyo que necesité siempre, gracias por estar cuando más lo que necesité y perdón por ser la mierda que fui y perder todo por un error.