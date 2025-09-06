El momento en que Shakira rompió en llanto durante un concierto en México al cantar una canción dedicada a Piqué

Shakira vivió un intenso momento emocional durante su presentación en Querétaro, México, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, cuando la interpretación de su tema Última la conmovió hasta las lágrimas frente a miles de fanáticos, según captaron los videos compartidos por los asistentes.

La cantante colombiana sigue avanzando con la tercera etapa de su gira mundial en territorio mexicano, la cual está siendo la más larga y con mayor afluencia de público de un artista internacional en el país, según reporta Ocesa.

A pesar de ese momento tan emotivo, el show se desarrolló con la espectacularidad y fluidez esperadas, destacándose como un evento memorable.

En un instante especial, Shakira interpretó Última, una canción de su álbum Las Mujeres Ya No Lloran (2024), que explora la dificultad de aceptar un final y la fuerza para cerrar un capítulo doloroso, con letras como: “Seguramente con el tiempo te arrepientas / Y algún día quieras volver a tocar mi puerta / Pero ahora / He decidido estar sola”.

El curioso video de Antonio de la Rúa en un show de Shakira que aumentó los rumores de reconciliación

Como sucedió con todo el álbum, la letra aludió directamente a su sonada ruptura con Gerard Piqué en 2022. En la parte final de la interpretación, una Shakira visiblemente conmovida no pudo continuar, quebrándose en lágrimas en el escenario.

De inmediato, el público la acompañó con sus coros para finalizar la canción, generando uno de los momentos más destacados de la noche.

“Querétaro bajo la lluvia. ¡Épico!”, expresó Shakira en su cuenta de Instagram, compartiendo momentos de la presentación y agradeciendo al público por su recepción a pesar del mal clima.