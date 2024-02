El mensaje de Nicki Nicole tras la infidelidad de Peso Pluma: “Me enteré..."

El cantante mexicano, Peso Pluma, fue visto de la mano con otra mujer y Nicki Nicole, su pareja, decidió terminar con la relación. Así lo comunicó en sus redes sociales.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, aseguró la cantante argentina y agregó: “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Descubrieron a Peso Pluma de la mano de una mujer y Nicky Nicole ya borró todas sus fotos juntos

El ahora ex novio de Nicki Nicole fue visto en un casino de Las Vegas, caminando de la mano con una mujer desconocida.

Pese a los esfuerzos de su equipo de seguridad por evitar que se grabara la escena, el clip no tardó en circular, lo que generó un gran revuelo entre los seguidores de ambos artistas.