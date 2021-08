Eduardo Feinmann dedicó un duro mensaje a Florencia Peña por la visita que realizó a la quinta presidencial de Olivos en mayo del año pasado, en plena vigencia de la cuarentena en el país. “No se podía salir de casa. Punto”, sentenció el periodista.

En el pase de LN+ que protagoniza con Jonatan Viale, ambos hablaron sobre las visitas de diversas personas a la quinta presidencial en tiempos en que había una cuarentena estricta (ASPO) a causa de la pandemia de coronavirus. “Mientras todo estaba cerrado, mientras se fundían comercios, restaurantes, había un submundo en la Quinta de Olivos”.

Directamente refiriéndose a la situación de Florencia Peña, que asistió a una reunión con el presidente Alberto Fernández a mediados de mayo de 2020, Feinmann señaló que, en ese tiempo, la actriz retaba a la gente por querer salir de casa.

“Coincido con la señora Peña que se sintió ofendida con los comentarios de la gente, la verdad que fueron barbaridades”, agregó el periodista, antes de pasar el video con el descargo que la actriz hizo en su programa Flor de equipo, este lunes por la mañana.

En el video, la actriz señalaba que ella fue a la reunión a las 11.30 de la mañana, con protocolo y que fue a hablar allí por la difícil situación de sus colegas actores en tiempos de cuarentena. Luego, Peña se preguntaba por qué la gente se metía con ella cuando mucha gente había ido a Olivos en esos días.

Al regresar al piso luego del testimonio de la conductora, Feinmann retomó la pregunta de ella y contestó: “¿Por qué a ella? Yo tengo mi teoría: porque ella retaba a la gente a través de las redes sociales”.

“Cuando vos militaste la cuarentena eterna de esta manera”, dijo el periodista, que leyó luego un tuit de la actriz en el que ella ponía en duda si los ‘anticuarentena’ merecían una cama.

“El tema es que la familia presidencial tenía una cuarentena paralela”, intervino entonces Viale. “Pero los militantes también la tenían -replicó Feinmann-. Porque la señora (Florencia Peña) se tenía que haber quedado en su casa, y si querés hablar con el Presidente, hacelo por zoom”.

“En ese momento, por Zoom era la justicia, el parlamento, el médico, el psicoanalista y puedo seguir nombrando una infinidad. ¡La escuela era por Zoom! Y si ella tenía que decirle algo al Presidente...”, agregó el periodista.

“La señora Peña dice: ‘Yo fui con todo el protocolo’. No podías salir de tu casa. No se podía. Punto. Nadie podía salir de su casa -arremetió finalmente Feinmann-. Es más. Había permisos para circular, solamente para 24 actividades. La señora Peña no podía circular ¿Con qué permiso salió? ¿Cómo hizo para pasar de una jurisdicción a la otra?”.

Fuente: La Nación