Abel Pintos tuvo un reencuentro inolvidable con su público en lo que fue el número destacado de la séptima jornada de la 56° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, que contó también con el atractivo torneo de jineteadas.

"Gracias al público por acompañar esta iniciativa en un tiempo tan duro, tan raro”, fue una de las frases que expresó el músico bahiense durante su concierto, en un Anfiteatro José Hernández que lució a pleno, y donde los fanáticos habían invadido el campo de la doma para poder verlo y escucharlo desde más cerca.

“Hace muchos años que compartimos música y ustedes están ahí acompañándonos y apoyándonos sin importar qué. Como siempre digo, ‘yo digo voy y ustedes dicen yendo’, y eso lo quiero agradecer, destacó.

Los coros de “Aquí te espero” inauguraron la actuación, que el público acompañó, y luego se destacó el momento de “Sin principio ni final”, que generó una conexión muy especial entre el músico y sus seguidores, quienes se hicieron oír con su canto en toda la ciudad.

Pintos, además, agradeció a la Comisión Directiva por organizar el evento, y por los riesgos que tomó al llevar adelante el festival.

Luego, indicó un problema con su salud que sorprendió a los presentes: "Quiero ser completamente franco con ustedes. Hoy desperté sintiéndome un poco mal de mis cuerdas vocales”.

Ante las miradas de preocupación de los espectadores, el cantante pasó a dar detalles de la situación. "A veces, me pasa que un poco de malestar en el estómago me genera una cuestión que me quema un pico las cuerdas vocales por la noche”, señaló.

“Yo no me siento como me siento en cada recital, pero voy a estar aquí dando el cien por ciento para todos ustedes de todos modos. Lo digo porque tantos años de complicidad se fueron forjando por ser ustedes honestos conmigo y yo honesto con ustedes”, remarcó.

Y añadió: “Yo necesitaba que ustedes sepan esto por si escuchan algo extraño. No me estoy sintiendo perfectamente bien, pero no me importa”, cerró.