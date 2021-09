El llamado de Sol Pérez al hombre que atropelló y mató a su abuela

Sol Pérez ha hablado en varias oportunidades de la trágica muerte de su abuela, en el 2016. Este viernes, la panelista de "Nosotros a la mañana", contó en esta oportunidad del llamado telefónico al conductor que atropelló a su familiar.

El miércoles por la mañana, en el programa que conducen Joaquín “el Pollo” Álvarez y Sandra Borghi, Pérez se vio visiblemente conmocionada cuando se trataba la noticia de Magalí Páez, una joven que murió el 14 de septiembre tras ser atropellada en Ingeniero Budge mientras cruzaba la calle con su sobrina de un año y 9 meses en brazos.

Mientras el móvil se encontraba con la familia de la víctima que reclamaba justicia, la panelista se refirió al caso de su abuela y apuntó contra el hombre que, de acuerdo a su relato, “cruzó el semáforo en rojo” y mató a la mujer.

“Lamentablemente estás años en la nada misma. La justicia es muy lenta, no hacen nada. En el caso de mi abuela, este hombre a los tres meses pidió el auto. Nosotros tuvimos que hacer todo un lío para que te entreguen el cuerpo, para poder despedirla, porque como es un accidente y es una causa, tienen que hacer pericias y tardás un montón”, sostuvo.

Un rato más tarde, Borghi confesó algo que había hablado con la exchica del clima en una pausa del programa y lo compartió con el público: “Sol me decía que ella llamó al asesino de su abuela”.

Al tomar la palabra, la panelista recordó el momento y explicó: “Me contestó su mujer, me pasó con la hija. El hombre estaba en la casa, se escuchaba la tele y me dijo: ‘Yo no sé qué historia te contaron a vos’. ¿Qué historia me van a contar? Si mi abuela estaba muerta y claramente su papá la había atropellado. Estaba todo más que claro, pasó en rojo el semáforo”.

Asimismo, ya muy angustiada, agregó en su relato: “Encima se enojó porque yo lo llamé por teléfono como para que me dé algún tipo de explicación. Uno en ese momento quiere saber cómo pasó”.