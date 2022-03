El L-Gante de Comodoro: canta RKT y grabó un videoclip en el Sector 7 de "las 1008"

Dario Leonardo Cayul, más conocido como "El Dari del momento", pasó su infancia en el Sector 7 del barrio "las 1008", y es un sentido de pertenencia que hoy a los 26 años lo sigue acompañando. Actualmente reside en Castelli, tiene un hijo de 3 años, pero su familia y su corazón siguen perteneciendo al barrio que lo vio crecer, locación que eligió para grabar su primer videoclip de la canción "Traketeo" junto a O.K JONNA, con quien compartió la producción. Parte del video se registró también en Montegrande, Buenos Aires, en el barrio Malvinas.

En una entrevista exclusiva para ADNSUR, "El Dari del momento", relató sus inicios en este ritmo urbano de RKT y comentó, "noté que en Comodoro nadie estaba activando en este estilo, menos trabajando con gente de Buenos Aires. Si bien hay pibes que cantan, no se han animado aún a realizar producciones", explicó.

El artista comodorense define al RKT como un ritmo "bien rústico, de barrio". Su idea es empezar a hacer videos en todos los barrios, generar esa identidad. En Buenos Aires, por ejemplo, las producciones audiovisuales de este estilo se ven en las villas.

"Me gustaría meterle onda y representar a Comodoro, porque no hay gente conocida por este estilo de música en la ciudad. Estoy en contacto con cantantes de Buenos Aires, y por cuestiones de trabajo no pude asistir a 5 shows en vivo en los que me podría haber presentado. El tema ya está sonando en los boliches", destacó Cayul.

Jonnathan L., el cantante que lo acompañó en este lanzamiento del videoclip de "Traketeo" trabaja actualmente con el equipo de "Enfoque estudios", una productora audiovisual que comparte también su creación de contenido con el músico conocido como L-Gante.

El cantante comodorense anunció temas nuevos con "mini L-Gante", un nene de 8 años que recibió ese apodo por el mismísimo Elián Ángel Valenzuela (L-Gante) y sus videos ya son virales en redes sociales. Sueña con vivir de la música.