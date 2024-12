Sigue el duelo García Moritán volvió a hablar de su ruptura con Pampita y aseguró que continúa golpeado: "Mi vida sentimental..." El ex legislador y ex pareja de la modelo se sinceró al referirse a su situación actual y no pudo evadir las consultas respecto de su última relación. "Estoy trabajando mucho, como siempre", manifestó.