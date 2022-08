"Esto no es un video de humor, pero sí de algo que me está pasando", comienza diciendo Pablito Castillo en un posteo de su cuenta personal. El influencer explicó su indignación ante el requisito de algunos empresarios de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia.

El joven humorista indicó que le exigieron una "exclusividad" con la que no estuvo de acuerdo y bajaron algunos de sus shows. "Me pidieron que cuando esté en el aeropuerto no me saque fotos con nadie, cuando llegue al hotel tampoco, ni que ande de Comodoro, ni Caleta ni alrededores", expresó enojado.

El argumento de Pablito se basa en la fidelidad y agradecimiento con sus seguidores, entiende que "no todos tienen la posibilidad de comprar su entrada, no todos son mayores", situación que "lo pone triste", al ver que quizás, si cumplía con estas exigencias, privaba a su público de -aunque sea- poder acercarse a conocerlo.

El creador digital -cuyos videos son virales en las redes sociales- y que en gran parte se debe al reconocimiento que le permitió acceder a la compra de su primera casa, decidió sólo dar un show sin ningún condicionante.

Pablito se presentará en Comodoro Rivadavia este sábado 27/08 para presentar “#riendoconpablito”, esa noche el estará acompañado por @djgabytorales y @leandroortizdj en Ele Multiespacio.

Pablo “Pablito” Castillo, oriundo de Florencio Varela creció en una familia humilde, pero el éxito como creador de contenido digital le cambió la vida. Así lo evidencia en un video que subió a las redes y que tuvo millones de reproducciones, uno de los más vistos de su obra.

Comenzó a subir videos a las redes en 2016 y en 2 años acumuló más de 100 mil seguidores en Instagram, en la actualidad posee millones de seguidores en plataformas de comunicación más importante para el día de hoy y su contenido es muy popular en las mismas.

Todo esfuerzo tiene su recompensa y Pablo de a poco comenzó a trabajar en lo que le apasiona. “Me acuerdo que un día, mi representante me dijo que apueste a mis sueños, a vivir de lo que amo y hacer reír a la gente con mis videos. Estoy feliz de poder hacerlo y que el público me elija. Soy un pibe de barrio humilde, mi mejor premio son los mensajes que me llegan de la gente”, dijo Pablito en una entrevista para CMTV.com.ar