Polémica Amalia Granata destruyó al "Ogro" Fabbiani y sorprendió al decir la mensualidad que le pasa a su hija Uma La ex modelo y actual diputada provincial de Santa Fe reveló el total que le transfiere el entrenador de Deportivo Riestra para cubrir las necesidades de la niña que tienen en común. “Hace tres o cuatro años que no se hablan”, dijo, respecto de la relación entre el ex futbolista y la menor.