(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Franco Colapinto volvió a estar en el centro de la escena mediática tras un inesperado vínculo digital con Zaira Nara. Mientras el piloto argentino de Fórmula 1 lucha por consolidar su lugar en el equipo Alpine de cara a la temporada 2026, su vida privada también genera interés y encendió las redes sociales esta semana.

Colapinto, reconocido no solo por su talento en las pistas sino también por su activa presencia en redes sociales, llamó la atención de sus seguidores y del público en general cuando tuvo un llamativo gesto hacia la hermana de Wanda Nara.

Este acercamiento digital revivió las viejas memorias en torno a la relación que Franco Colapinto mantuvo con China Suárez el año pasado en Madrid. La actriz y modelo mantiene una conocida enemistad con Wanda Nara, hermana de Zaira, lo que añade un ingrediente extra a la saga sentimental que envuelve al piloto.