El Indio Solari sorprendió a todos y anunció su nueva colaboración musical. En este sentido, el reconocido cantante y compositor, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, reveló que participará en una canción de Wos.

El artista brindó una entrevista y lanzó un bombazo musical que generó cientos de reacciones en redes sociales. “Me vino a invitar el otro día”, reveló Solari. Cabe señalar que el Indio mantuvo una charla con el periodista español Mariscal Romero, donde se refirió a su nueva colaboración musical. Allí, confirmó su colaboración con Valentín Oliva, conocido en el ámbito urbano como Wos y asombró al comunicado.

“Ya estuvo Apai (Gaspar Benegas) con Bizarrap en el Lollapalooza haciendo Jijiji a la manera de Bizarrap. Tengo la suerte que los jóvenes se siguen enganchando con cosas que yo hago. Probablemente los que tienen 10 años ya no, pero los pibes que tienen 14 o 15 años todavía le gusta eso”, aclaró Solari.

Asimismo, fue consultado sobre si compondría música urbana. En este sentido, aseguró que “si supiera, sí”. “Yo puedo cantarte un dueto, qué sé yo, pero no... yo tengo una música incidental, pruebo de todo”, añadió.

Además, se refirió a su presencia en los escenarios y dio una triste noticia para todos sus fanáticos. El Indio Solari, al hablar de su salud, indicó que “desgraciadamente” no está “en condiciones”. De esta forma, desestimó su presencia en un show con los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, debido al mal de Parkinson, que sufre desde el año 2016.

“Soy un tipo muy independiente y no podría ir con nadie que me tenga que asistir... He reducido mi mundo a lo que me interesa. Tengo en mi casa un resort para mí con mi estudio de grabación a cincuenta metros. Tengo todo: mis libros, mis cuadernos, todo lo que disfruto; mis computadoras, que en cada una tengo unos veinte mil dibujos y escritos. Trabajo mucho y todos los días hago una canción”, reconoció.

Luego de anunciarse la colaboración musical, fanáticos enloquecieron y así lo expresaron en redes sociales. “No me la quiero perder”; “Decime que es cierto”; “No lo quiero, lo necesito”; “Lo feliz que puedo llegar a ser”.