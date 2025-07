El Indio Solari reapareció en redes con fotos inéditas y despertó la ilusión de sus fans

Sin previo aviso y a través de sus redes sociales, el Indio Solari volvió a conmover a su público al compartir una serie de imágenes inéditas que muestran cómo transita el presente.

En las fotografías, se lo ve en primer plano, con una guitarra entre las manos, una postal que rápidamente encendió la ilusión entre quienes aún sueñan con verlo regresar a los escenarios. “Algunas imágenes de estos días”, escribió junto a la publicación que causó revuelo en el ambiente del rock argentino.

Desde hace algunos años, el músico eligió alejarse del foco mediático para priorizar su salud. En 2016 anunció que padecía la enfermedad de Parkinson, y desde entonces sus apariciones públicas han sido muy esporádicas y cuidadas.

Aunque se mantiene activo a través de publicaciones, audios o participaciones a distancia, su presencia en los escenarios se vio profundamente afectada por el avance de la enfermedad.

Aun así, cada vez que aparece, su figura sigue generando un fuerte impacto. Su último show en vivo fue en 2017, en el recordado recital de Olavarría. Desde entonces, su imagen solo volvió a surgir en pantallas o como parte de las actuaciones de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, su banda, pero nunca más de forma presencial.

Si bien el propio Solari ha afirmado que no cree posible su regreso a los escenarios, cada gesto suyo renueva la ilusión de sus seguidores.

Las fotos recientes reflejan que la música continúa siendo una parte esencial de su vida. Se lo ve rodeado de instrumentos, en un entorno íntimo que parece fusionar descanso con creación. Ya lejos del ritmo vertiginoso de las giras, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota demuestra que la llama artística sigue viva, aunque hoy se exprese de otro modo.

Por eso, verlo con una guitarra no es un detalle menor. Es una imagen potente, cargada de simbolismo y esperanza. Aunque haya decidido no volver a los escenarios, lo que despierta en el corazón de los fanáticos no puede detenerse.

Mientras siga acompañando, aunque sea desde las sombras, a Los Fundamentalistas —uno de los últimos emblemas del rock nacional—, el deseo de escucharlo una vez más sobre un escenario continuará intacto.