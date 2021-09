Fue la primera vez que los Rolling Stones tocaron en vivo sin Charlie Watts. Anoche, la banda realizó una presentación en una fiesta privada en el Gillette Stadium de Boston para 300 personas. “Este es el primer show en 2021. Es lo que es, es una prueba”, dijo Mick Jagger arriba del escenario junto a Ronnie Wood, Keith Richards y Steve Jordan, el nuevo baterista que acompañara a la banda en su gira.

Esta tarde se viralizaron algunos fragmentos del show. Sin dudas, el más conmovedor fue el que compartió Mick Jagger en su cuenta de Twitter. En poco más de un minuto, se puede ver como el cantante le dedicó unas palabras a Watts mientras un público eufórico aplaudía. “Debo decir que es una noche conmovedora para nosotros porque es nuestro primer tour en 59 años sin nuestro amado Charlie Watts”, contó.

“Todos lo extrañamos tanto. Los fans, los amigos, en el escenario. Tenemos tantos recuerdos de Charlie y me imagino que ustedes también. Espero que ustedes lo recuerden. Nos gustaría dedicar este show a Charlie. Salud por Charlie”, concluyó con una cerveza en la mano haciendo un gesto de brindis con la audiencia.

a noche comenzó con “Let’s Spend the Night Together” y continuó con un set list de 14 canciones más entre las que se incluyeron “Tumbling Dice,” “Under My Thumb,” “Gimme Shelter,” “Start Me Up,” “Miss You,” “Jumpin’ Jack Flash,” “Street Fighting Man,” y “(I Can’t Get No) Satisfaction.” También fue el estreno en vivo de dos canciones: “Troubles a-Comin’” y “Living in a Ghost World”

Los Rolling Stones están en Boston desde principios de agosto para ensayar su próxima gira y, por la pandemia y la necesidad de cuarentena, no regresaron a Inglaterra desde que Charlie Watts falleció.

La esperada gira de los Rolling Stones está prevista a partir del 26 de septiembre y comenzará en St Louis, Missouri. Y durará casi dos meses.

Después de haber sido postergada por la pandemia, el 4 de agosto la banda confirmó la gira y anunció que, debido a problemas de salud, Charlie Watts sería reemplazado por Steve Jordan, miembro de los X-pensive Winos de Keith Richards y colaborador de los Stones. En ese entonces, Jordan había agradecido esta oportunidad y expresó el privilegio que sentía de ser suplente del mítico músico.

Tras la pérdida de Watts, la banda realizó ayer su primer concierto con Jordan en la batería y, junto a Mick Jagger, Ronnie Wood y Keith Richards se prepara para la tan aclamada gira por Estados Unidos.