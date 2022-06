(Pasta de Campeón - ADNSUR) Ignacio Vivaldo, hijo del ex arquero y ex DT de CAI Jorge Vivaldo, se presentó anoche en el programa de Telefe, que conduce Marley, donde cantó un tema de Héroes del Silencio, pero no pudo seducir a la Sole, Lali, y los Montaner. El "flaco" acompañó a su hijo en la audición junto a su esposa.

"Tu voz es muy cool, es muy rockera y bonita. Pero me encantaría que analices adentro, que te busques y que busques quién eres tu como cantante. Que busques eso que hace que tu voz sea distinta a las demás", señaló Mau.

Gran expectativa por la participación de chubutenses en la nueva edición de "La Voz Argentina"

"Como tienes héroes, gente que admiras que están tan marcados, tu voz tiende a irse para ese lado. Te sugiero que escuches otro tipo de música para ver si eso empieza a ayudarte a encontrar esa voz única que sé que tu tienes", sostuvo el cantante a modo de consejo tras su participación.

Ignacio asistió a la audición junto a su padre y su madre y los tres compartieron detalles de su vínculo con la música. "Estoy muy feliz. Más allá del fútbol, el rock and roll siempre formó parte de mi vida, así que el legado está bueno", dijo el Flaco antes de que Ignacio participe en la gala.