El Gobierno le pagará casi $12 millones a Nacha Guevara por su exilio durante la dictadura

El Gobierno Nacional indemnizará a la actriz Nacha Guevara en casi 12 millones de pesos por su exilio durante los años 70, sí lo dispuso el Ministerio de Justicia. Debió estar fuera del país entre 1976 y 1983.

La actriz y cantante Clotilde Acosta, de 81 años, recibirá la indemnización de $11.466.268,80 por los 2.856 días que pasó en el exilio entre el 3 de enero de 1976 hasta el 28 de octubre de 1983. Lo particular del exilio de la actriz fue que se inició durante el gobierno democrático, durante la presidencia de Isabel Perón.

La indemnización responde a la cantidad de días que la artista tuvo que pasar en el exilio asediada por la Triple A y la última dictadura militar.

"Otórgase a Da. Clotilde ACOSTA (D.N.I. N° 3.944.825) el beneficio previsto por la Ley N° 24.043 y sus modificatorias, reglamentada por el Decreto N° 1023 del 24 de junio de 1992 y su modificatorio, correspondiente a DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (2856) días indemnizables, por el período comprendido entre el 3 de enero de 1976 y el 28 de octubre de 1983", indica el artículo 1° de la resolución N° 75/2022 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Y se establece el monto: "La suma de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 11.466.268,80) se hará efectiva de acuerdo con lo establecido en los artículos 7°, 8° y 9° de la Ley 24.043 y estará sujeta a las prescripciones de la Ley 23.982".

Nacha Guevara había contacto a Clarín detalles sobre su exilio :"Tuve dos exilios por amenazas de la Triple A, que le hicieron especialmente a gente de la cultura. La primera me incluyó en una lista con Norman Briski, Héctor Alterio, Horacio Guaraní y Luis Brandoni. Nos dieron 48 horas para irnos; me fui por un año y estuve en Perú, México y después volví porque me contaban que se habían calmado las cosas", indicó.