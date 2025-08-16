Carmen Barbieri calificó a Morena Rial de "chorra y vaga", después de que la joven influencer la criticara duramente a través de sus redes sociales. Sin embargo, Barbieri no se quedó callada y respondió con un comentario muy controvertido sobre el físico de Morena.

Todo comenzó cuando la influencer publicó un mensaje dirigido al programa "Con Carmen", en el que participa la conductora, calificándolo de "patético" y lanzando fuertes críticas: "Me llama la atención que hables de violencia en boliches, cuando tu hijito querido -Federico Bal- (...)".

Por su parte, Barbieri respondió: "Me sube el rating. Primero infórmate, Morena Rial. Chorra, vaga, no hacés nada, parásito. Sos un parásito". Al tiempo que aclaró la situación en donde se involucró a su hijo: "Estaba en un McDonald's, se armó un lío bárbaro y sus guardaespaldas lo llevaron al auto. Nunca hubo una pelea".

"Infórmate, Morena. Burra, sos una burra", reiteró y le dedicó la presentación de su próxima obra teatral: "Para que veas que trabajo, además de estar en Canal 9 y hacer un programa genial, me voy al Teatro Regina, con Luisa Albinoni, a hacer Enemigas Íntimas".

Sin embargo, en una instancia social en que el mensaje colectivo pide no hablar sobre los cuerpos ajenos, Carmen le contestó con una desafortunada frase, por si la influencer tenía planes de asistir a la función: "Si querés venir, Morena, tengo tres asientos para que te sientes. Te quiero".

Como si fuera poco, la hija del periodista continuó en su Instagram con distintas acusaciones e involucró a Yanina Latorre: "Yanina, me acuerdo cuando me contabas lo cornuda que era Carmen. La verdad es que ahora reconozco que siempre tenés la posta".

"Carmen, pichón de ballena gorreada, toda tu vida con los gatos baratos que trabajan con vos y te llevan los panchos al camarín, mientras te hacían cornuda. Anciana decrépita, no te olvides de tomar las pastillas así no te infartás", cerró Morena.