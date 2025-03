Matías Morla, el exabogado, apoderado y socio de Diego Maradona, rompió el silencio por primera vez en cuatro años y no dudó en realizar una dura acusación contra Claudia Villafañe, exesposa del futbolista, a quien responsabilizó de haberle robado a Maradona. Así lo indicó en una entrevista brindada a la prensa.

Cabe recordar que este martes 11 de marzo comenzará el juicio oral por la muerte de Diego Maradona, que está en el centro de atención y promete arrojar nuevos detalles sobre los últimos momentos del ídolo del fútbol. En el proceso judicial, se examinará la responsabilidad de los ocho profesionales de la salud involucrados en la atención del exfutbolista al momento de su fallecimiento, ocurrido el 25 de noviembre de 2020, tras una crisis cardiorrespiratoria.

Morla compartió detalles de su relación con el astro del fútbol y su visión sobre las tensiones que se dieron entre él y varios de sus familiares, incluyendo a Villafañe.

Según el abogado, estuvo al lado de Diego hasta su último día. "Diego me ofreció dejar mi vida para estar con él, y estuve con él hasta que falleció. Era el tipo más generoso y humano. Éramos como un matrimonio, todo el día juntos", destacó en una entrevista a Carolina Molinari en "Puro Show".

Sin embargo, Morla fue tajante en su acusación: "Diego jamás acusó a sus hermanas de robo, pero sí a Claudia y a otros representantes", refiriéndose a la relación que el astro mantenía con su exesposa. Según el abogado, Diego Maradona murió convencido de que Claudia Villafañe le había robado. "Maradona me lo dijo hasta el cansancio. Se murió pensando que Claudia le había robado", aseguró.

El abogado reveló también que, en relación con las acusaciones que enfrentó, él no fue el responsable de los ataques mediáticos, sino que eran situaciones impulsadas por Maradona mismo. "Las denuncias las hacía yo, él se murió y yo me estoy comiendo el vuelto. Las causas en mi contra no prosperaron", afirmó Morla.

En cuanto a los bienes de Maradona, el abogado explicó que la marca registrada de Maradona fue una de las principales fuentes de disputa. "Registramos la marca en 2015 y Diego murió en 2020. Durante cinco años, nadie dijo nada. Él temía que las hermanas tuvieran problemas económicos, por eso les dio departamentos y les daba dinero mensualmente. La empresa sigue facturando, pero las ganancias van para ellas. Claudia, como apoderada, se quedó con cosas que Diego le pidió que le devolviera, pero nunca lo hizo", detalló.

Sobre los últimos años de vida de Maradona, Morla destacó los problemas de salud que sufrió el astro. "La lesión en la rodilla, el COVID y la separación de Rocío Oliva lo afectaron mucho. Cuando estaba mal, su solución era tomar alcohol", relató. También se refirió a las personas que le habrían ofrecido drogas a Maradona, haciendo énfasis en la confusión que aún existe en torno a su entorno en los últimos tiempos. "Le daban cocaína y se la daban a menores, y después hablan del entorno de Diego en el último tiempo. Hay una gran confusión", apuntó.

En relación a la muerte de Maradona, Morla destacó que, a pesar de las teorías de mala praxis, no cree que haya existido un plan criminal detrás de su fallecimiento. "Diego se llenó de agua, estaba hinchado y tenía la voz mala. Creo que hubo una mala praxis, pero no un plan criminal", explicó. Además, se refirió a la contradicción entre los informes médicos realizados después de su muerte, que detallaban dos diagnósticos diferentes sobre la duración de su agonía.

EL JUICIO POR LA MUERTE DE MARADONA

El juicio abordará cargos por homicidio simple con dolo eventual, con penas que podrían ir desde los 8 hasta los 25 años de prisión, dependiendo del grado de responsabilidad que se determine para cada uno de los miembros del equipo médico. Entre los acusados se encuentran el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la médica coordinadora Nancy Forlini y otros profesionales encargados de la atención directa de Maradona en sus últimos días. Los fiscales argumentan que las acciones y omisiones de estos profesionales pusieron al futbolista en una situación de vulnerabilidad, sin ofrecerle la atención que requería en su estado crítico.

El juicio será clave para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Maradona, y se espera que el testimonio de más de 120 testigos, entre ellos familiares como las hijas del exfutbolista y su exesposa Claudia Villafañe, así como también los de Matías Morla, abogado cercano a Maradona, aporten elementos importantes sobre lo ocurrido en esos días.

Los fiscales plantean que la falta de intervención adecuada de los acusados colocó a Maradona en una "situación de desamparo", agravada por lo que califican como una "internación indignante". Según el expediente judicial, los médicos y profesionales de la salud no cumplieron con las mínimas exigencias de la buena práctica médica, lo que podría haber influido directamente en la muerte del astro del fútbol.

El juicio, que promete esclarecer importantes aspectos de la vida y muerte de Maradona, se desarrollará en un contexto de fuerte interés mediático, mientras los seguidores de Diego esperan justicia para su ídolo y la verdad detrás de su partida.

Con información de Noticias Argentinas y Rosario 3, redactada y editada por un periodista de ADNSUR