Luego de casi un año de la lamentable imagen de Viviana Canosa tomando dióxido de cloro en vivo, el Ente Nacional de Comunicación (ENACOM) la multó por atentar contra la salud pública en medio de la pandemia contra el coronavirus, y de esta manera, deberá abonar tres penalidades que, si bien no se dio a conocer el monto, sería una cifra bastante alta.

El organismo se basó en que lo realizó sin ningún tipo de recomendación médica, y sabiendo que no es recomendable hacerlo ya que no está aprobado por ningún organismo y hasta te puede causar la muerte. “Oxigena la sangre y te queda divina. Yo no recomiendo pero les muestro lo que hago”, expresó Canosa durante su programa en Canal Nueve, al tomar un trago de una botella de dióxido de cloro.

Tras la notificación, la periodista realizó un fuerte descargo en sus redes sociales: "Mi compromiso es con la gente ENACOM", sentenció. "El Fiscal, luego de analizar la arbitraria e injusta denuncia, como así también mi presentación, conjuntamente con el plexo probatorio, determinó la inexistencia de delito y decidió el archivo de las actuaciones. No fui sobreseída porque jamás estuve imputada", aseguró y agregó: "Mi conducta fue ajustada a derecho, y lo contrario hubiera implicado cercenar mi derecho a expresarme libremente ENACOM".

Por último, aseveró que es una periodista independiente y su "obligación como comunicadora" es decir la verdad.

"La supuesta sanción impuesta por el ENACOM es un nuevo intento de limitar mi derecho a expresarme libremente, mi único bozal es mi convicción, y obedezco únicamente a ella. Ningún organismo, obsecuente del poder de turno, nunca más va a cercenar mi libertad de expresión", concluyó.