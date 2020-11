CAPITAL FEDERAL - Diego Armando Maradona no solo defendió la camiseta argentina sino también nuestro Himno Nacional. El amor que Diego sentía por su país se expresaba cada vez que pisaba el campo de juego: en el Mundial de Italia 90 insultó a todos los italianos que, para él, le estaban faltando el respeto. Por eso, no es casualidad que Ciro Martínez haya elegido esa melodía para despedirlo.

El ex vocalista de Los Piojos y actual líder de Ciro y los Persas además de transitar el duelo a través de la música le dedicó un sentido mensaje: "Chau Diego. Por siempre el más Grande. Hipnótico. Velocidad y belleza. Picardíáa. Nunca una de mas. Jamás. Y un millón de anécdotas. Adentro de la cancha. Y afuera. Un millón de años viviste. No sesenta. Un bondi sesenta repleto de gente viviste. Toda la línea sesenta de todos los días y más vidas viviste. Lo que nadie podrá vivir jamás", comenzó su relato.

"Visto desde tus ojos. Un hogar humilde. Los goles increíbles desde chiquito. Los gritos. Los flashes. Los viajes. Presidentes. Estrellas. Estadios enardecidos. Ciudades enardecidas. Ferraris negras. Jeques árabes postrados. Países a tus pies...'Déjala que se va' dijo un rival en el fútbol tenis en la quinta de Los Piojos; "Seguro que se va" respondiste después de pegarle de sobrepique, de espaldas ya a la red. La pelota pasó por arriba del Negro, que es alto, y bajó de golpe a clavarse en la línea de fondo", continuó.

"Cantaste tangos con nosotros. Improvisaste un blues de cuando conociste a una famosa vedette. Tocaste percusión. Y en un momento, serían las tres de la mañana, cuando ya los vapores confundían nuestras mentes y sentía que solo tu presencia me manteníáa algo lúcido me dijiste '¡Tocá el himno!'. Nos pusimos de pie, en cueros, empapados de calor y llevaste tu puño al pecho, tremendamente serio. Empecé a soplar y todos en la sala sentimos la Celeste y Blanca como nunca... No voy a olvidar el abrazo cuando te conocí.Tu abrazo no es cualquier abrazo. O la anécdota con Rod Stewart y Ron Wood. Me vienen mil imágenes...", recordó Ciro.

"Hoy dejaste de pertenecer a este mundo. Sabemos que antes tampoco lo eras tanto. Con vos en la cancha podía pasar siempre cualquier cosa. Pero sí. Eras humano al final", concluyó.

Por último cerró: "Te vamos a extrañar. Me hubiera gustado cantar con vos tu tema en versión tanguera. Pero bueno. Lo haremos más adelante. Que descanses Diego. Que juegues mucho. Y que nadie te joda. Te quiero. Mis condolencias a sus familiares".

En 1996, junto a Los Piojos, Ciro Martínez interpretó la canción que con el correr de los años se transformaría en una de las más populares dedicadas al Diegote. La canción se tituló 'Maradó', y fue el corte número 10 del disco 3er Arco.