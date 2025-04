Mientras las acusaciones de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani siguen generando revuelo —incluyendo graves señalamientos como presunto abuso de menores y vinculación con redes de trata—, la humorista y conductora de La Peña de Morfi no se queda callada.

Tagliani salió al cruce de las denuncias, asegurando que son "totalmente falsas" y que está dispuesta a agotar todas las instancias legales para limpiar su nombre.

Un mensaje en medio del caos

En medio de la batalla pública, Tagliani compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje dirigido a su hijo "Tati", quien está en proceso de guarda. Junto a una foto en la que lo carga en brazos, escribió: "Esta foto será un recuerdo de que mamá tiene fuerza siempre".

La adopción, en peligro

Sin embargo, el escándalo podría tener consecuencias en su vida personal. Según informaron fuentes cercanas al caso, el juez de familia decidió suspender la audiencia de adopción hasta que se aclaren las acusaciones.

Marcelo Polino, en Puro Show, confirmó: "Dijo Lizy que entre hoy y mañana iba a salir esta resolución y no va a salir. Hasta que no se levante el secreto de sumario, el juez no va a tomar una determinación".

Mientras tanto, Tagliani mantiene su postura de inocencia y sigue adelante con su carrera, aunque el proceso legal y mediático parece estar lejos de terminar.