Coco Sily habló tras su separación con la reconocida conductora, Caramelito Carrizo y dejó un emotivo mensaje.

El humorista intercambió mensajes con su gran amigo, el periodista Oscar González Oro. De esta manera, reveló su tristeza por la situación pero tuvo conmovedoras palabras para su expareja.

“Voy a leer el chat que me mandó Coco, no es una infidencia porque es mi hermano”, comenzó diciendo el periodista durante su último programa en Nosotros a la Mañana por Canal Trece.

“Coco me puso 'te amo, Negrito, pero no quiero salir a decir nada. Vos sos mi amigo y te adoro, pero no voy a salir porque me duele. Ella es un sol de persona y espero que le vaya hermoso en su vida”, expresó González Oro.

LA SEPARACIÓN

Según los rumores, Caramelito Carrizo habría dejado a Coco Sily para volver con su antigua pareja, Damián Gorgiutti, con quien tiene dos hijos y estuvo casada durante 25 años.