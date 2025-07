Una profunda tristeza sacude nuevamente al mundo del espectáculo, con la muerte de Mila Yankelevich, de tan solo 7 años, hija del productor Tomás Yankelevich y nieta de los reconocidos Gustavo Yankelevich y Cris Morena. La pequeña falleció en un accidente náutico frente a las costas de Miami, Estados Unidos.

En este marco, uno de los primeros en expresar públicamente su pesar fue el actor Benjamín Vicuña. A través de un posteo en redes. Cabe recordar que el actor vivió una situación similar, con una tragedia que lo marcó, la muerte de su hija Blanca en 2012.

Tragedia en Miami Beach: murió una de las nietas de Cris Morena y Gustavo Yankelevich en un choque entre barcos

“En una fría mañana donde el dolor de una familia es el dolor de un pueblo, de una comunidad absorta frente a la tragedia, nos hacemos preguntas que jamás tendrán respuesta”, señaló.

“Somos esa familia, somos la naturaleza que estalla, que erupciona y cambia. Que se abraza, Mi corazón está con ustedes familia Yankelevich”, agregó.

LOS POSTEOS DE FAMOSOS EN APOYO A CRIS MORENA, TRAS LA TRAGEDIA FAMILIAR

Luego de conocerse la trágico accidente y la conmoción en el mundo del espectáculo, diversos actores, actrices, y famosos del país, compartieron posteos acompañando a la familia Yankelevich.

Desgarrador: revelaron cómo se enteró Cris Morena de la muerte de su nieta Mila Yankelevich

En este sentido, Wanda Nara, publicó en sus redes sociales: “No existen palabras. Cris, te abrazo muy fuerte. A toda la familia Yankelevich. QEPD Mila”

Por su parte, Marcelo Tinelli, escribió: “Estoy destruido. No lo puedo creer. Mi amor inmenso a toda la familia, que forma parte de mi vida. No lo entiendo”. Una nueva tragedia sacude a la familia Yankelevich: del adiós a Romina al grave accidente de Mila

“Noticias que destruyen el alma. Esta vida nunca se entiende. Qué injusto”, indicó Luciana Salazar. Por su parte, Nico Vázquez, actor que trabajo mucho tiempo con Cris Morena, publicó el nombre de la niña y un corazón roto.

EL FALLECIMIENTO DE BLANCA, LA HIJA DE VICUÑA Y PAMPITA

Cabe recordar que la niña, hija del matrimonio entre Benjamín Vicuña y la modelo Pampita, había nacido el 15 de mayo de 2006 y falleció a sus seis años de edad, el 8 de septiembre de 2012 en la Clínica Las Condes, ciudad de Santiago de Chile. Según se supo, la menor sufrió una neumonía hemorrágica que derivó en una falla multisistémica.

El aterrador relato de un nene que presenció el accidente en el que murió la nieta de Cris Morena

EL RECUERDO DE VICUÑA A SU HIJA BLANCA CUANDO HABÍRA CUMPLIDO 18 AÑOS

En mayo de 2024, el reconocido actor lanzó un emotivo posteo recordando a su hija Blanca que en ese año habría cumplido 18 años.

“Hoy es 15 de mayo, una fecha que puede más que la razón. Día en que celebro la vida e imagino lo que pudo ser. Todos caemos en esa trampa de crear y soñar vidas que no fueron”, expresó.

“No puedo dejar de ver a Blanca y sus 18 años recién cumplidos, con su pelo largo y sus pies descalzos, veo una mujer riendo de felicidad, veo su ternura intacta, veo sus ojos que no cambiaron”, indicó en el desgarrador posteo.

“Hoy busco palabras y solo tengo emociones que trae el viento, ráfagas de amor en forma de recuerdos, escenas que existieron y otras que solo viven en mi cabeza.” Busco la forma para elevar estas palabras, que puedan atravesar el tiempo. Busco saber más sobre tus pasos que dejaron huellas en la arena”, agregó Vicuña.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

“Hoy escribo, sabiendo que el viento se llevará mis palabras en la arena, por lo mismo rayé algunas rocas con tu nombre. Te amo niña de los mares, de las profundidades. Feliz cumpleaños, Blanca”, concluyó.

En tanto, su mensaje recibió el acompañamiento de sus seguidores, además de actrices y actores. “Ella es Inmensa, en vos para siempre”; “Abrazo inmenso, Benja”; “Es increíble en cada cumpleaños como me emociona leer tu mensaje de amor a tu niña Blanca. Mucha luz para la familia”; “Y así es, como vos la ves”.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

“BLANCA, LA NIÑA QUE QUERÍA VOLAR”, EL LIBRO PUBLICADO POR VICUÑA

Asimismo, en la feria del libro del año 2023, Vicuña publicó un libro en homenaje a la niña. Una de las frases que más resonó fue el testimonio de Benjamín, cuando fue el funeral de la pequeña de 6 años. El actor confesó que el acto de vestir a su hija sin vida lo ayudó a despedirse de ella, y a darse cuenta que había muerto. “Me tocó vestir a mi hija para su funeral”, expresó el actor chileno en su libro.

"Me quería quedar con la imagen de mi hija corriendo en un tobogán, en la cama, saltando, cantando…pero tuve que hacerlo. Lo hice y siempre se lo voy a agradecer porque me di cuenta de que Blanca ya no estaba ahí”. De visita a la Patagonia, la periodista de TN Paula Bernini protagonizó al aire uno de los bloopers del año

“Cuando hubo que dejar a Blanca, yo no quería irme. Bautista, que estaba despierto ahora, se acercó y me dijo ‘vámonos, ella ya no está acá’. Señalándome el corazón, dijo ‘está ahí adentro’. Mi hijo me decía lo que yo cada mañana escuchaba en el colegio cuando cantaban que Jesús estaba en el corazón. Yo sentí que en ese momento me estaba hablando el mismísimo Dios y eso me sirvió para irme”.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR