El empresario Daniel Vila aclaró la posición de América 24 luego del escándalo con la conductora Viviana Canosa, que abandonó el aire denunciando censura y resaltó: "la esperamos el lunes".

El directivo negó que ese haya sido el espíritu de la medida que buscó dejar de visibilizar escraches, como el que Canosa pensaba emitir contra el ministro de Economía y amigo Sergio Massa.

“En ningún momento el canal A24 le dijo a Canosa que se tenía que retirar o que le levantaba el programa. La decisión de que el programa de Canosa no esté al aire es de Canosa", dijo.

Además, en una entrevista en Infobae aclaró: "Y la única decisión que tomé de manera personal fue la de evitar que se difundieran escraches a políticos, funcionarios y dirigentes sociales. La esperamos el día lunes”.

"No lo sé, y la verdad es que estoy sorprendido, porque una cosa es no querer hacer el programa, decisión que por supuesto no comparto, y me parece mal; y otra cosa es querer rescindir un contrato que la vincula con el medio", añadió.

Además de hablar de la situación de Canosa, agregó: "no sé ella que irá a hacer, de parte nuestra no existe ninguna objeción para que vuelva".

"No nos pareció bien lo que hizo el viernes, porque no se deja un programa que está al aire, pero ella tiene una obligación contractual que la liga con el canal, así que si el lunes va, será bienvenida".

"Mi relación personal con ella es muy buena. Hemos tomado café la semana pasada y hablamos de muchas cosas. Lo que hice fue ejercer mi rol como responsable de la línea editorial del Grupo América , y en este caso puntual de A24, señalé tanto para el programa de Canosa como para el resto de los programas periodísticos, que no iba a autorizar la emisión de una serie de escraches caseros hechos a políticos, funcionarios y dirigentes sociales porque alientan a la violencia social. Nadie puede decir que el canal América y A24 no son plurales, aquí hablan y opinan todos”, dijo.

"Es todo mucho más sencillo porque hasta ahora no hubo ningún diálogo con Canosa. Yo tengo la responsabilidad editorial del multimedio (América) y ví que en los últimos días se sucedieron una serie de escraches hacia distintos políticos, funcionarios y dirigentes sociales como el caso de Patricia Bullrich, Ginés González García, Sergio Massa, Hugo Moyano, de (Juan) Grabois por nombrar algunos; que no tenían un direccionamiento específicamente político, porque eran tanto de un lado como del otro; y me pareció también que no respondían a un verdadero reclamo social porque quienes lo hacían eran grupos muy pequeños - 2 ó 3 personas- que iban con un teléfono celular buscando que eso se amplifique y tuviera repercusión mediática", justificó.

Sobre este punto, aclaró: "me pareció que no era bueno que el medio levantara este tipo de imágenes porque en un momento social tan complicado y delicado como el que vive hoy nuestro país esto podría generar e incentivar algún tipo de violencia social, disparar el odio".