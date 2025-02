El drama de una ex participante de Gran Hermano: "Me falta el aire y no lo controlo"

Lucila “La Tora” Villar, ex participante de Gran Hermano, que en los últimos años logró establecerse como streamer, habló con franqueza sobre su salud mental y los efectos que le causó la fama repentina. Esto surgió a raíz de la visita de Marcos Ginocchio, ganador del reality en su edición 2022, quien, a pesar de su personalidad introvertida, se mostró muy cómodo junto a sus seguidores.

En una entrevista con Puro Show (eltrece), la panelista abordó este tema y reveló que padece ansiedad social. Además, mencionó que otros de sus compañeros del programa también enfrentan este tipo de fobia.

Aunque no dio nombres, muchos recordaron el caso de Coti Romero, quien lleva un tiempo lidiando con un cuadro de depresión y ansiedad que casi afectó su relación con Nacho Castañares.

Para dar contexto, La Tora detalló algunas de las dificultades que enfrenta desde que comenzó a experimentar estos comportamientos invasivos.

“Me limito en muchas cosas de mi vida por la ansiedad social. Me cohíbo mucho con mis amigas y mi familia. Evito ir a lugares con mucha gente. Si voy a la cancha, tengo que ir acompañada; sola, no puedo”, explicó.

Continuando con la conversación, la joven describió otros síntomas para que las personas puedan entender mejor su situación. “Imagínate que ni siquiera salgo a las cuadras cercanas a mi casa, realmente lo paso muy mal”, confesó.

“Me falta el aire, es algo que no puedo controlar. La ansiedad me invade cuando me enfrento a situaciones que no sé manejar”, agregó.

Qué es la ansiedad o fobia social

La ansiedad social, también conocida como trastorno de ansiedad social o fobia social, es un trastorno de salud mental caracterizado por un miedo intenso y persistente a situaciones sociales o a ser juzgado, evaluado o rechazado por otras personas.

Quienes la padecen suelen experimentar una gran angustia en situaciones cotidianas como hablar en público, interactuar con desconocidos, asistir a eventos sociales o incluso realizar actividades simples como comer o beber en público.

Síntomas comunes de la ansiedad social:

Miedo al juicio: Preocupación excesiva por ser humillado, avergonzado o rechazado.

Evitación: Evitar situaciones sociales o enfrentarlas con gran malestar.

Síntomas físicos: Sudoración, temblores, palpitaciones, ruborización, náuseas o dificultad para hablar.

Pensamientos negativos: Autocrítica constante, preocupación por cometer errores o ser visto como "raro".

Aislamiento: Dificultad para hacer amigos o mantener relaciones sociales.

Miedo a ser el centro de atención: Pánico ante la idea de ser observado o evaluado por otros.

Tratamiento

Afortunadamente, la ansiedad social es tratable. Algunas opciones incluyen: