El periodista Luis Novaresio se quebró al aire en la mañana del jueves al enterarse, mientras realizaba su editorial en La Nación +, del fallecimiento de un productor del canal América, con quien trabajó en Animales Sueltos.

Novaresio desarrollaba su editorial con críticas al gobierno y el kirchnerismo por montar un acto en este 25 de Mayo en medio “del desastre económico” cuando, interrumpió sus palabras.

“Estoy especialente complicado para seguir hablando. Me avisan en este momento, un compañero de América, que falleció un productor con el que trabajé mucho tiempo en Animales Sueltos, Juan Carlos Romero", contó.

Así, modificó su hilo y agregó: “no creo en las casualidades. trabajamos mucho con Juan Carlos en la pandemia y pese a los buenos números de rating el me decía ´por qué no miramos para adelante´. Se me viene ahora toda esa imágen”.

Paulo Kablan tuvo un tenso cruce con Diego Brancatelli y lo dejó plantado en vivo: "Inventate un país"

“´Siempre mirando para atrás, ¿y si hacemos algo para adelante?´ me decía. Ahora, en honor a un tipazo, un buen periodista, ¿y si miran para adelante todos… y todas?", agregó.