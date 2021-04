(ADNSUR) - Jonatan Viale regresó este lunes a su programa de Radio Rivadavia tras la muerte de su padre Mauro, fallecido de coronavirus hace una semana, y se mostró conmovido por las muestras de cariño que recibió en todo este tiempo.

“No sé qué pasó en la última semana, pero (a mi papá) lo siento todo el tiempo”, destacó.

"Estoy bien; estamos acá. Un poquito nervioso. Lo único que se me ocurre decir es gracias. Perdón por la voz. Todo el fin de semana estuve bien, pero ahora, cuando se me acercaba el aire, se me fue cerrando la garganta", arrancó.

De inmediato, agregó: "es angustia. Yo quiero decir gracias a las autoridades de la radio porque bancaron un montón. Vi todo; no contestaba porque no podía. Contesté lo que pude contestar, pero gracias".

"Gracias a la gente de América TV, que ayer le hizo un homenaje hermoso a mi papá. No quiero empezar a nombrar porque es impresionante», comenzó en medio del tradicional pase con Baby Etchecopar.

«Mi mamá está…está ahí, como puede. Creo que no cayó todavía. Mi hermana es la que más golpeada está, pero lo tiene a Alexis y estoy yo, mi mamá y está Mica, mi mujer. Sin Mica yo me hacía percha, me caía y no me levantaba más. Mica es una leona, encontré en ella la compañera definitiva", agregó.

"Es difícil, pero se puede, estamos acá, ¿dónde voy a estar sino? Donde a mi papá le hubiera gustado que esté”, comentó delante de cada uno de los oyentes. “No voy a llorar”, concluyó.

Además, dijo: "Si hubiese sido por mí me quedaba en la cama, yo estaba tapadito y no quería salir, pero dije: ’Bueno, tampoco puedo hacer eso’. Y en un momento dije: ‘¿Qué voy a hacer si es esto lo que me gusta?’. Además yo pensaba qué hubiera querido mi papá, mi papá me cag…a pedos si me quedo en la cama".