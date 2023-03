El Dipy convirtió "La bachata" en cumbia y se la dedicó a los "gorreados": "Así es la vida, hay que disfrutar"

En tiempo de covers y reversiones de éxitos, El Dipy es un experto. Ya realizó "Tusa" de Karol G haciendo su versión, “Par-Tuza”. También convirtió en cumbia a "Mi bebito fiu fiu", un viral que sacudió en invierno del 2022 y explotó las redes con su simpatía, más allá de un fondo político peruano en el fondo de la historia.

Como marca la tendencia, el cantante estuvo rápido de reflejo y a través de su cuenta de TikTok mostró un adelanto de su nuevo hit: convirtió “La bachata” de Manuel Turizo en cumbia.

En esta ocasión y de acuerdo a la letra que improvisó, tiene una dedicatoria muy particular: pensó en aquellas personas que padecieron una infidelidad.

“No sé que te pinta, si vos andás con todos y a mí me haces historia. Conmigo no la flashes, que vos me dejaste no te hagas la novia”, inicia.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

“Me fumó un caño, mercho del año, estoy sobrado me la voy a gastar. No es complicado si te gorrearon así es la vida hay que disfrutar”, agregó e hizo una referencia a la canción del verano 2023.

'La Bachata’ de Manuel es un tema musical desde su lanzamiento dio la vuelta al mundo. Con esta canción el artista colombiano puso en tendencia un género que desde hacía muchos años no lograba imponerse por cima de lo urbano.

Este hit musical escaló rápidamente y logró posicionarse en los primeros lugares de los listados internacionales. Las plataformas digitales son testigo de los resultados, actualmente el video oficial superó 300 millones de views en Youtube y más de 600 millones de streams en Spotify logrando el #1 en países como Colombia, México, Argentina, España, entre otros además de ingresar al Top Global de Spotify escalando hasta la casilla número 3 de las canciones más escuchadas del mundo.