El humorista Tute lamentó que, tras haberle regalado un dibujo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, perdió más de 5 mil seguidores en sus redes sociales, muchos de los cuales lo insultaron antes de abandonarlo.

Tute había posteado una foto del momento en el que, el 10 de septiembre, le hizo un regalo a la dirigente.

En su posteo acompañado por el momento que le regaló el dibujo, había escrito: "Ella. Ayer tuve el honor de poder darle el dibujo que hice de ella y Néstor".

Un par de días después, reaccionó indignado al mencionar lo que había pasado con sus cuentas de redes sociales.

"5 mil personas dejaron de seguirme en Instagram por la foto que subí con Cristina (muchas con avisos o insultos previos al portazo). 5 mil personas que, supongo, gustaban de mi trabajo pero no toleran que no piense como ellas. 5 mil intolerantes", escribió.

Y luego, añadió: "en lo personal, prefiero que no me siga ninguna persona intolerante. Como dije en otra oportunidad, no los echaré de menos. Pero como ciudadano, me preocupa tanto odio e intolerancia. Dicho esto, hoy fue un día hermoso, un día de sol y de elecciones. ¡Viva la democracia!"

Más allá de su posteo, el clima en sus redes no se tranquilizó y continuó el debate entre sus 129 mil seguidores en Twitter y los 436 mil en Instagram.