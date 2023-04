Una joven española se viralizó en las últimas horas luego de trascender a través de las redes sociales dos videos donde se lamenta entre lágrimas por no tener novio.

Pilar Pérez es la protagonista de este episodio. A pesar que muchos lo tomaron como algo “divertido”, la soledad es un tema para analizar y mantenerse preocupado. Su prima Gema (TikTok/@geeev1198) registró todo con su celular y publicó el video.

“¿Para qué lo quieres?, le consultó la mamá a la joven, que respondió: “Porque estoy más sola que la una”. En ese momento, la madre intentó consolar a su hija, pero no hubo caso y siguió con su lamento: “Ay, Dios mío, me voy a quedar sola con siete gatos”.

Lo curioso es que poco después de esa frase, Pilar se rectificó y manifestó: “Bueno, gatos no porque no me gustan, perros mejor”.

El video fue publicado por la tiktoker Gema, la prima de Pilar, en su cuenta personal. Actualmente, el clip supera los 15 millones y medio de reproducciones, tiene más de un millón y medio de “Me gusta” y cuenta con más de 17 mil comentarios por parte de los usuarios.

“Sentirse que no encajas de forma romántica con nadie también es duro”, “Dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad y así se sentía ella en ese mismo momento”, “Ya encontré el problema, es porque no le gustan los gatos”, “Su forma de expresarse es única, amo” y “No estoy desesperada, pero pienso el por qué no puedo estar y cumplir el sueño de poder estar con alguien que me valore” son algunos de los mensajes.