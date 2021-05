El desesperado pedido laboral de un ex Chiquititas: “Ya usé mis ahorros, necesito trabajo urgente”

En un contexto de pandemia donde muchas actividades laborales se ven altamente afectadas por las restricciones, la actuación no es la excepción, y Santiago Stieben, quien interpretó a "Roña" en la novela Chiquititas, pidió ayuda de manera desesperada.

“Busco trabajo urgente. A todos mis contactos que me conocen y saben de mi compromiso con esta profesión, la cual desarrollo desde hace 25 años, les pido recomendación”, escribió el actor en la red social Linkedin en un intento por salvar su situación económica y laboral en medio de los cierres.

"Me adapto a cualquier labor... Luego de dos años de vivir gracias a mis ahorros, de ver cómo se caen los proyectos, de invertir en otros rubros que se vieron también afectados por la pandemia, me encuentro intentando no migrar a otro rubro”, agregó.

Y cerró: “Quiero seguir trabajando en la industria audiovisual desde el lugar que pueda sumar. Más allá de la actuación y la conducción, produje espectáculos teatrales, desarrollé eventos para empresas, participé creativamente de proyectos audiovisuales...”.

Un mensaje similar publicó en Twitter, donde aseguró que la situación epidemiológica "es tan compleja que nos obliga a elevar la mirada de nuestros propios conflictos". “Yo no tengo más dinero, todos mis proyectos se cancelaron y no sé cómo voy a afrontar mis obligaciones inmediatas”, remarcó.

Tras sus posteos, Stieben dialogó con el diario La Nación y aseguró que recibió "decenas de mensajes", pero que todavía no pudo conseguir trabajo.

“No me interesa hacerlo mediático porque no es más que una búsqueda genuina de trabajo en un oficio particular, que hoy se ve muy afectado por la pandemia”, aseguró quien es padre de una nena de 5 años.

“Quiero bajarle el tono a la noticia. Mi trabajo es buscar trabajo, soy actor y es lógico que así sea. Lamentablemente mi oficio se ve afectado y no me queda otro remedio que apelar a lo que sé hacer, que es trabajar”, añadió bajándole el tono a la noticia.

Y concluyó: “No me encuentro en una situación límite, y mi posteo fue en LinkedIn, no en Facebook como se dijo. Tengo muchos contactos en esa red social”.