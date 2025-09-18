Thiago Medina permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno con pronóstico reservado, mientras los médicos evalúan una posible intervención quirúrgica que se llevaría a cabo cuando su estado de salud mejore.

El joven de 22 años enfrenta una grave situación tras sufrir múltiples fracturas y complicaciones internas derivadas de un accidente.

EL DESESPERADO PEDIDO DE DANIELA CELIS TRAS EL ÚLTIMO PARTE MÉDICO DE THIAGO MEDINA

Según informó Romina Uhrig en diálogo con el programa A la Barbarossa, Thiago presenta "ocho costillas rotas y astillitas en varias partes de su cuerpo, lo que provocó además la perforación de un pulmón". Debido a la gravedad de estas lesiones, los médicos plantean operar sus costillas apenas su estado permita soportar la cirugía, ya que “tener pedacitos de hueso dentro del cuerpo es extremadamente peligroso, como si tuviera fragmentos de vidrio”.

En el último parte médico emitido por el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, se precisó que la cirugía de tórax sería realizada con un equipo especializado de ese hospital, en conjunto con profesionales del Hospital Bicentenario Esteban Echeverría, dentro de la red provincial de cirugías de Buenos Aires. Sin embargo, el procedimiento solo se concretará si Thiago logra una mejora significativa en su evolución clínica. A pesar de esta condición, los especialistas advirtieron que la operación es urgente debido a las condiciones internas críticas del joven.

En medio de esta compleja situación, su expareja Daniela Celis se mantuvo en contacto con el público a través de sus redes sociales. A través de sus historias en Instagram, la influencer compartió un mensaje detallando el estado actual de Thiago: “Recién salimos del hospital. Queremos compartir con ustedes el estado de Thiago”.

Celis explicó que “en las últimas 24 horas presentó nuevos registros febriles y se le realizará una fibrobroncoscopia para evaluar posibles complicaciones respiratorias”. Tras esto, agregó: “Esperamos resultados”. También informó que “si su evolución es favorable, Thiago podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días”.

Finalmente, Daniela Celis hizo un llamado sentido para que la comunidad mantenga a Thiago en sus oraciones: “Mantenemos el pedido de cadena de oración más que nunca para Thiago Agustín Medina”.

EL ACCIDENTE DE THIAGO MEDINA QUE LO DEJÓ EN GRAVE ESTADO

La noche del viernes 12 de septiembre, según testigos, Medina impactó contra un auto que giraba hacia una calle lateral. El golpe fue tan fuerte que tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

